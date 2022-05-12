Enes Ünal kimdir? Enes Ünal nereli, kaç yaşında? Enes Ünal hangi takımlarda oynadı?

Enes Ünal 10 Mayıs 1997 Osmangazi, Bursa'da doğdu. Santrafor mevkisinde oynayan Türk millî futbolcudur. La Liga takımlarından Getafe'de forma giymektedir. Bursaspor eski futbolcularından Mesut Ünal'ın oğlu olan Enes, futbola 31 Mayıs 2006 tarihinde 9 yaşındayken Küçükköyspor'da başladı. Ardından Bursaspor tarafından transfer edildi. Bursaspor altyapısında geçirdiği 3 sene içerisinde 102 karşılaşmada görev aldı ve bu maçlarda 170'in üzerinde gol atarak maç başına 1.66'lik gol ortalaması yakaladı.

2009-10 ve 2010-11 sezonlarında U-14 takımında forma giydi. Enes iki sezonda 48 maçta 62 gol attı. 2011-12 sezonu ile birlikte Bursaspor'un U-15 takımında forma giymeye başladı. Oynadığı 24 maçta 56 gol kaydetti. 2012-13 sezonunda U-16 takımında forma giydi. Oynadığı 34 maçta 55 gol kaydetti. 2012-13 sezonunda U-16 dışında U-18 de de forma giydi ve 2 maçta 8 gol attı. 5 Mayıs 2013 tarihinde Bursaspor ile ₺500.000 olmak üzere 3 yıllık sözleşmeye imza attı. 26 Haziran 2015 tarihinde Bursaspor resmi internet sitesinden Enes Ünal'ın Manchester City'e transfer olduğu açıklandı. Manchester City, 31 Temmuz 2015 tarihinde Enes Ünal'ı 2 yıllığına Pro League takımlarından Genk'e kiraladığını açıkladı.

Kiralık sözleşmesinin Genk tarafından feshedilmesinin ardından Enes, 1 Şubat 2016 tarihinde Manchester City tarafından Hollanda'daki 2. seviye futbol ligi olan Eerste Divisie takımı NAC Breda'ya sezon sonuna kadar kiralandı. 23 Temmuz 2016 tarihinde Enes Ünal'ı Eredivisie takımlarından FC Twente'ye kiralandığı açıklandı. 31 Mayıs 2017 tarihinde İspanyol kulübü Villarreal'e 14 milyon avro karşılığında transfer oldu. 30 Ekim 2017'de Enes Ünal, Ocak ayında geri çağırma seçeneği ile Haziran 2018'e kadar Levante kulübüne kiralık olarak verdi. 5 Kasım 2017'de Girona'ya karşı ilk maçında gol attı, ancak maç 2-1 mağlubiyetle sonuçlandı.

26 Aralık 2017'de Villarreal geri arama seçeneğini kullandı ve Enes Ünal yeniden Villarreal'e katıldı. 19 Ağustos 2018'de, bir yıllık kiralık olarak La Liga'ya yeni yükselen Valladolid'e verildi.Temmuz 2019 Valladolid'deki kiralık sözleşmesi 2019-20 sezon sonuna kadar uzatıldı. 2020 yazında 9 milyon avro bedelle Getafe'ye transfer oldu ve 5 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye U-16, Türkiye U-17, Türkiye U-19 ve Türkiye U-21 millî takımlarında forma giydi ve 37 maçta 33 gol attı.

A millî takımla ilk maçına 31 Mart 2015'te oynanan Lüksemburg maçın 17 yıl 10 ay 21 günlükken çıktı ve 32 dakika oynadı. 6 Ekim 2020'de Getafe'nin internet sitesine yaptığı açıklamada hedefinin EURO 2020'de millî takımda oynamak olduğunu söyledi. 2019 yılında kendisi gibi futbolcu olan Belçikalı Lisa Smellers ile evlendi.19 Kasım 2020'de "Lila Ela" adında bir kız çocukları oldu