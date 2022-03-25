Enes Ünal kimdir? Enes Ünal nereli kaç yaşında? Enes Ünal hangi takımda? Futbol kariyeri...

Enes Ünal hayatı, kariyeri! Türkiye Milli Futbol Takımı oyuncusu Enes Ünal, gösterdiği performansıyla göz dolduruyor. Enes Ünal'ın hayatı araştırılmaya devam ediyor. Peki Enes Ünal kimdir? Enes Ünal nereli, kaç yaşında? Enes Ünal hangi takıma transfer oldu? Enes Ünal hangi takımda oynuyor? Enes Ünal geçmişte hangi takımlarda oynadı? İşte Enes Ünal’ın biyografisi futbol kariyeri…

Enes Ünal kimdir?

Enes Ünal 10 Mayıs 1997 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Futbol hayatına İstanbul'da Küçükköyspor'da başlayan Enes ardından Bursaspor'a transfer oldu. Bursaspor altyapısında 3 yıl oynayan Enes bu süre içerisinde 102 karşılaşmada görev aldı ve altyapıda 170'in üzerinde gol attı.

Enes Ünal hangi takımlarda oynadı?

Enes, 2015 yılına gelindiğinde 4.45 milyon euro transfer bedeliyle Manchester City'e transfer oldu. Manchester City'de forma şansı bulamayan genç oyuncu sırasıyla Belçika Ligi takımlarından Genk'e ardından da Holllanda Ligi takımlardan NAC Breda ve Twente'ye transfer oldu. En iyi sezonunu Hollanda'da Twente formasıyla geçiren Enes Ünal, 33 maçta 19 gol attı ve 4 asist yaptı.

Enes, Twente'deki başarılı performansının ardından 2017 yılında 14 milyon euro bonservis bedeliyle İspanyol takımı Villarreal'e transfer oldu. Villarreal'de 31 maça çıkan Enes takımına 5 gol 3 asistlik katkıda bulundu. Villarreal'e transfer olduktan bir sezon sonra Real Valladolid'e kiralanan milli futbolcu, 2020'de 9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Getafe'ye transfer olmuştur.

2021-2022 sezonunda Getafe formasıyla 28 maça çıkan Enes Ünal, 14 gol attı. Milli futbolcu, İspanya'da gol krallığı yarışında Karim Benzema'nın ardından 2.sırada bulunuyor.

2019 yılında Lisa Smellers ile evlenen Enes Ünal'ın Lila Ela isminde bir kız çocuğu bulunuyor.