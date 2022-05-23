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Spor Enes Ünal İspanya'da tarihe geçti
Spor

Enes Ünal İspanya'da tarihe geçti

İspanya, La Liga'da Getafe forması giyen Enes Ünal, bu sezon attığı 16 golle kulüp tarihine adını yazdırdı.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 01:33:00 -
Enes Ünal İspanya'da tarihe geçti

İspanya La Liga'da sezon 38. hafta maçlarının tamamlanmasıyla sona erdi. Getafe forması giyen milli futbolcumuz Enes Ünal gösterdiği performansla sezona damga vururken kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Getafe tarihine geçti

Opta verilerine göre, bu sezon La Liga'da 16 gol atan Enes Ünal, Getafe tarihinde en yüksek sayıya ulaşan oyuncu olan Roberto Soldado'nun (2009/10) rekorunu egale etti.

Lig'de kalmayı başardılar

Bu sezon küme düşme korkusunu sık sık yaşayan Getafe, sezonu 39 puanla 15. sırada tamamladı.

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