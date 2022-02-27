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Spor Enes Ünal İspanya'da şov yaptı! Taç çizgisinden gol mest etti
Spor

Enes Ünal İspanya'da şov yaptı! Taç çizgisinden gol mest etti

İspanya La Liga'da Enes Ünal fırtınası devam ediyor. Bu sezonki 13. golünü atan Enes, gol krallık yarışında Benzema'nın (18) ardından 2. sırada bulunuyor. Alaves karşısında 2-2'lik beraberlikle ayrılan Getafe'de maça Enes Ünal'ın taç çizgisinden attığı gol sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 09:52:00 -

İspanya La Liga'da Enes Ünal rüzgarı... Ligin 26. haftasında temsilcimiz Enes'in takımı Getafe, sahasında Alaves'i ağırladı.

Getafe, Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın 55. ve 72. dakikada attığı 2 golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Bu sonucun ardından puanını 27'ye yükselten Getafe, 15. sırada yer aldı. 21 puana ulaşan Alaves ise 18. sırada konumlandı.

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