Enes Ünal gol attı mı? Getafe maç sonucu
Enes Ünal'ın takımı kazandı mı? İspanya La Liga'nın 23.haftasında Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe ile Levante karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?
La Liga’da 23.hafta heyecanı yaşanırken futbolseverler Enes Ünal’ın performansını merak ediyor. Peki, Enes Ünal’ın takımı kazandı mı?
Enes Ünal gol attı mı? Getafe maç sonucu
La Liga'nın 23.haftasında Getafe sahasında Levante'yi 3-0 mağlup etti. Getafe'yi galibiyete taşıyan gollerin ikisi ise Enes Ünal'dan geldi.
Karşılaşmanın ilk köşe atışında, 1. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Enes Ünal'ın golüyle 1-0 öne geçen Getafe, 28. dakikadaki yine Türk futbolcunun golüyle farkı 2'ye çıkardı.
İlk yarısı 2-0 sona eren maçın ikinci yarısında uzatma dakikalarında Carles Alena ile farkı artıran Getafe, sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Getafe'de ilk 11'de sahaya çıkan Enes Ünal, 67. dakikada yerini Jakub Jankto'ya bıraktı.
Getafe'nin en golcü futbolcusu olan Enes, bu sezon ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı.
Diğer yandan Getafe'ye ara transferde gelen diğer Türk futbolcu Okay Yokuşlu, bu karşılaşmada yedek bekledi.
Puanını 25'e yükselterek ligde 14. sıraya yükselen Getafe, çıkışını sürdürdü.
Levante ise 11 puanla son sırada yer aldı.