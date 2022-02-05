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Spor Enes Ünal gol attı mı? Getafe maç sonucu
Spor

Enes Ünal gol attı mı? Getafe maç sonucu

Enes Ünal'ın takımı kazandı mı? İspanya La Liga'nın 23.haftasında Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe ile Levante karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2022-02-05 09:46:00 -
Enes Ünal gol attı mı? Getafe maç sonucu

La Liga’da 23.hafta heyecanı yaşanırken futbolseverler Enes Ünal’ın performansını merak ediyor. Peki, Enes Ünal’ın takımı kazandı mı?

Enes Ünal gol attı mı? Getafe maç sonucu

La Liga'nın 23.haftasında Getafe sahasında Levante'yi 3-0 mağlup etti. Getafe'yi galibiyete taşıyan gollerin ikisi ise Enes Ünal'dan geldi.

Karşılaşmanın ilk köşe atışında, 1. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Enes Ünal'ın golüyle 1-0 öne geçen Getafe, 28. dakikadaki yine Türk futbolcunun golüyle farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarısı 2-0 sona eren maçın ikinci yarısında uzatma dakikalarında Carles Alena ile farkı artıran Getafe, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Getafe'de ilk 11'de sahaya çıkan Enes Ünal, 67. dakikada yerini Jakub Jankto'ya bıraktı.

Getafe'nin en golcü futbolcusu olan Enes, bu sezon ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı.

Diğer yandan Getafe'ye ara transferde gelen diğer Türk futbolcu Okay Yokuşlu, bu karşılaşmada yedek bekledi.

Puanını 25'e yükselterek ligde 14. sıraya yükselen Getafe, çıkışını sürdürdü.

Levante ise 11 puanla son sırada yer aldı.

Bugün kimin maçı var? Süper Lig günün maçları! 1.Lig 23.haf maçları
Bugün kimin maçı var? Süper Lig günün maçları! 1.Lig 23.haf maçları

Spor

Bugün kimin maçı var? Süper Lig günün maçları! 1.Lig 23.haf maçları

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