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Yerel

Enes Kanter'in babası Mehmet Kanter'e beraat

ABD'nin kucağındaki FETÖ'cü Enes Kanter’in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter, yargılandığı davada beraat etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 10:22:00 -
Enes Kanter'in babası Mehmet Kanter'e beraat

KRT muhabiri Çağdaş Ulus’un özel haberine göre, Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar dün çıktı. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Enes Kanter’in babası Mehmet Kanter, örgüt üyeliğinden yargılandığı davada beraat etti.

Kanter’in dijital materyallerinin incelenmesi sonucu cep telefonunda örgüt elebaşı Fetullah Gülen’e ait bir fotoğraf bulunduğu belirtilmişti. Sanık Kanter, savunmasında örgütle ilişkisinin olmadığını öne sürerek, “Telefonuma Fetullah Gülen’in fotoğrafını yüklemedim. Çocuklar internette dolaşırken yanlışlıkla indirmiş olabilir.” demişti.

KHK ile öğretim üyesi olarak görev yaptığı okuldan uzaklaştırılan Mehmet Kanter, Enes Kanter'i evlatlıktan ret ettiğini açıklamıştı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanık Mehmet Kanter’in “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

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Yorumlar

7düvel Hasan

Fettuşiiler bu hayırlı Cuma günü tövbe edin artık. Biliyorum üzerinizdeki yahudi büyüsünü yenebilirsiniz. Ha gayret şakirtler
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Harun

Ne derseniz deyin TC hain hakim savcı ne yazık ki istemediğin kadar,çocukların bile inanmayacagi eften püften savunma ile serbest kalıyorlar, yok yanlışlıkla olmuş muş yok tarla bakıyormuş hemde askeri bölgede, YA ALLAH SUBHANE VE TEALA ümmeti hayırlısı ile hainlerden kurtar YARABB,HABIBIN HATRINA ŞEHİTLER HATRINA
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