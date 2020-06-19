Enes Kanter'in babası Mehmet Kanter'e beraat
ABD'nin kucağındaki FETÖ'cü Enes Kanter’in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter, yargılandığı davada beraat etti.
KRT muhabiri Çağdaş Ulus’un özel haberine göre, Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar dün çıktı. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Enes Kanter’in babası Mehmet Kanter, örgüt üyeliğinden yargılandığı davada beraat etti.
Kanter’in dijital materyallerinin incelenmesi sonucu cep telefonunda örgüt elebaşı Fetullah Gülen’e ait bir fotoğraf bulunduğu belirtilmişti. Sanık Kanter, savunmasında örgütle ilişkisinin olmadığını öne sürerek, “Telefonuma Fetullah Gülen’in fotoğrafını yüklemedim. Çocuklar internette dolaşırken yanlışlıkla indirmiş olabilir.” demişti.
KHK ile öğretim üyesi olarak görev yaptığı okuldan uzaklaştırılan Mehmet Kanter, Enes Kanter'i evlatlıktan ret ettiğini açıklamıştı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanık Mehmet Kanter’in “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.