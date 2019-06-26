Enerji veren besinler nelerdir?

Baş dönmesi, nefes daralması, yorgunluk ve halsizlik hissediyorsanız, enerji eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Günlük yediğiniz besinleri gözden geçirmelisiniz. Dolayısıyla her çeşitteki besinlerden tüketmeniz gerekiyor.

Sağlıklı ve enerjik bir yaşamın başında, hareketli bir yaşam ve iyi beslenme geliyor.

Su - Su günlük hayatta enerji vermeye ve vücudunuzu dinç tutmaya neden olur. Derinizin nemini ve vücut bağınızı dengede tutar.

Yulaf - Lif ve karbonhidratı sayesinde yulaf enerji verir. Sindirim sistemini de boşaltan yulaf, rahalamanıza da yardımcı olur.

Meyveler - Meyveler şeker ve lifli içeriği sayesinde enerji verir. Her besin aynı miktarda olmasa da meyveler enerji veren besinlerdir. Muz, aralarından en çok enerji verenidir.

Yeşil yapraklı sebzeler - Sebzeler de enerji verir, fakat yeşil yapraklılar daha fazla.. Özellikle de çiğ olaraka tüketildiklerinde. Daha fazla enerji ve vitaminden yararlanmak için juicing tarzında tüketmelisiniz. Ancak aynı şeyler meyve suları için geçerli değildi, çünkü meyve suları zararlıdır. Kendi sıktığınız meyve suları olsalar bile..

Somon - Balıklar da genel olarak enerji verirler fakat somon aralarından en çok fayda sağlayanıdır. Gerek vücuttaki emilimi, gerek faydalarıyla, diğer besin ve balıklardan alabileceğinizi bir kerede somondan alabilirsiniz.

Kahve - Günde bir bardak şekersiz ve sütsüziçilen kahvenin yeteri kadar enerjiyi sağladığı ve birde yarar sağladığı, araştırmalarla sabittir. Fakat şeker attığınızda işler değişiyor.. Dilerseniz yeşil kahve tüketerek de 2 kat fazla enerji alıp, yağ yakıp bir de kafeinsiz gün geçirmeniz mümkün.

Çikolata - Bitter çikolata düzenli tüketildiğinde enerji verir ve dikkat dağınıklığını ortadan kaldırır. Eğer şekersiz çikolata tüketemem diyorsanız; bitter çikolatanızı süt ya da çayla tüketebilirsiniz. Bu sayede tadına alışabilirsiniz. Şekeri hayatınızdan çıkarmak için yollar aramanız gerekiyor.

Sizce esmer şeker mi, beyaz şeker mi faydalı?