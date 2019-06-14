Yeşil kahve nedir? | Gerçekten yağ yakıyor mu?

Yeşil kahve tüketen kişilerden olumlu yorumlar almak mümkün. Kavruldukça tepkimeye girdiği için kafein elde edilen yeşil kahve, çiğ tüketildiğinde kafein içermiyor. Yağları da parçalama özelliği mevcut olduğu için normal kahveye oranla -deneyenler- daha çok tercih ediyor.

Yeşil kahve;

Toksinleri vücuttan atar.

Kan şekerini dengeler.

Göbek bölgesindeki yağları yakar.

Kalp ve damarları rahatlatır. Tansiyonu dengede tutar.

Enerji verir.

Baş dönmesi ve halsizliğin önüne geçer.

Bağışıklık sistemine destek olur. Yararlı bakterileri öldürerek sindirim sistemini de düzene sokar.

Ödemin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Yeşil kahve nasıl yapılır?

Yeşil kahve, aynı türk kahvesi gibi yapılır. 1 fincan su içerisine, 1 tatlı kaşığı dolusu yeşil kahve ilave edilir ve kaynatılır.

Faydalarını görebilmek için, şekerle birlikte tüketilmemesi gerekir.

Yeşil kahvenin yağ yakıcı özelliği nasıl kullanılır?

Önvelikle şekerle birlikte tüketilmemesi gerekir. Ana öğünlerinizden 1 saat önce yeşil kahve tüketimi, yağ yakımına yardımcı olur.

Diyetlerin içerisine yeşil kahve ilave edilmek isteniyorsa, yemeklerden yarım saat sonra da içilebilir.

Her şeyde olduğu gibi yeşil kahvede de fazla tüketim zararlıdır. Günde sadece 2 bardak tüketmeniz yeterli olacaktır.

Yeşil kahvenin besin değeri