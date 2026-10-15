Böyle ifşa oldu: Mahiroğlu’nun ihale ağına neşter!

Halk TV’nin İngiltere’de bulunan sahibi Cafer Mahiroğlu ve 17 şüpheli hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alınırken, Halk TV ve bağlantılı şirketlere TMSF kayyum atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, İzmir Büyükşehir Belediyesi ihaleleriyle gündeme gelen BUSTECH A.Ş. mercek altına alındı. Şirkete yönlendirildiği öne sürülen üç ihalenin toplam tutarının 500 milyon lirayı aştığı, 14 milyon 464 bin liralık kayıt dışı rüşvet trafiği bulunduğu iddia edildi.

MASAK incelemelerinde, Mahiroğlu’nun yöneticisi veya ortağı olduğu şirketlerin işlem hacminin 30 milyar 352 milyon liraya ulaştığı, yurt dışı para transferlerinde ise yüksek tutarlı hareketler tespit edildiği belirtildi. Mahiroğlu’nun Sarıyer Kireçburnu’ndaki villasına ilişkin kaçak yapılaşma iddiası da soruşturma dosyasına girdi.

GERÇEK YÜZÜNÜ KENDİ ÇALIŞANLARI İFŞA ETMİŞTİ

Milyon dolarlık transferler, milyarlık harcamalar ve kaçak villa skandallarının odağındaki Cafer Mahiroğlu'na en sert tepkiler kendi kanalında görev yapmış gazetecilerden gelmişti:

Yılmaz Özdil: Mahiroğlu'nun CHP ile sözleşmeyi feshettiğini açıkladığı süreçte siyasi partilerle kurulan ilişkinin ideolojik değil tamamen dolar üzerinden yürüdüğünü belirterek, parti ve belediye parasıyla gazetecilik yapılmasını eleştirdi.

Eski Ankara Temsilcisi Özlem Akarsu Çelik: Mahiroğlu'nu medya tarihinin en işçi ve gazeteci düşmanı patronlarından biri olarak nitelendirdi ve elinde ak ile kara liste ile dolaşarak kurum içi baskı uyguladığını ifade etti.

Seda Selek: Adaletsizlik ve nobranlık gerekçesiyle istifa etti.

Sorel Dağıstanlı: Selek'e destek verdiği için ekrandan çektirildiğini duyurdu.

Selin Sabit: Yayın yaptığı gün tazminatsız işten çıkarıldığını SGK mesajıyla öğrendiğini söyleyerek duruma tepki gösterdi.

DİSK

Basın-İş yaptığı resmi açıklamada, Halk TV'yi "işçi cehennemine dönüşen bir yapı" olarak nitelendirdi.