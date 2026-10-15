Sitenin otoparkını satın aldı! Komşularından ücret isteyince ortalık karıştı!

BAZILARINI YÜZDE 80'E VARAN FARKLA SATIŞA ÇIKARDI Wu daha sonra park yerlerini yaklaşık 100 bin yuan (15 bin dolar) fiyatla satışa çıkardı. Bazı park alanlarının satış fiyatı, ilk satın alındıkları değerin yüzde 80 üzerine kadar çıktı. Otopark sıkıntısı yaşayan site sakinleri ise duruma tepki gösterdi. Park alanlarının sitenin temel ihtiyaçlarından biri olduğunu savunan bazı sakinler, tek bir kişinin çok sayıda otoparkı satın alarak daha yüksek fiyatlarla satmasının doğru olmadığını ileri sürdü. Taraflar arasındaki anlaşmazlığı çözmek için bir kamu görevlisi devreye girdi ancak arabuluculuk girişiminden sonuç alınamadı. Bunun üzerine bir grup site sakini bir araya gelerek Wu'ya karşı dava açtı.