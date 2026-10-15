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Sitenin otoparkını satın aldı! Komşularından ücret isteyince ortalık karıştı!

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Sitenin otoparkını satın aldı! Komşularından ücret isteyince ortalık karıştı!

Çin'de yaşayan bir kadın, oturduğu sitenin otoparkını satın alıp komşularından ücret talep edince site sakinlerinin tepkisiyle karşılaştı.

#1
Foto - Sitenin otoparkını satın aldı! Komşularından ücret isteyince ortalık karıştı!

Çin'in Hunan eyaletinde, İsmi açıklanmayan site 2018 yılında tamamlanarak satışa çıkarıldı. Ancak o dönemde çevrede mağaza, okul ve toplu taşıma gibi temel imkanların yeterli olmaması nedeniyle projeye ilgi oldukça düşüktü. Dairelerin yanı sıra otopark yerlerine de beklenen talep oluşmadı.

#2
Foto - Sitenin otoparkını satın aldı! Komşularından ücret isteyince ortalık karıştı!

196 OTOPARK YERİNE 2 MİLYON DOLAR ÖDEDİ Wu soyadlı bir kadın ise bölgenin geleceğinin farklı olacağını düşündü. Kadın, projenin toplam otopark kapasitesinin yaklaşık yüzde 40'ına karşılık gelen 196 park yerini 14 milyon yuan, yani yaklaşık 2 milyon dolar karşılığında satın aldı. O dönemde nakit sıkıntısı yaşayan proje geliştiricisi de toplu satışa onay verdi. Wu'nun öngörüsü ilerleyen yıllarda gerçekleşti. Bölgenin hızla gelişmesiyle sitedeki konutlar satılırken park yerlerine olan talep de arttı.

#3
Foto - Sitenin otoparkını satın aldı! Komşularından ücret isteyince ortalık karıştı!

BAZILARINI YÜZDE 80'E VARAN FARKLA SATIŞA ÇIKARDI Wu daha sonra park yerlerini yaklaşık 100 bin yuan (15 bin dolar) fiyatla satışa çıkardı. Bazı park alanlarının satış fiyatı, ilk satın alındıkları değerin yüzde 80 üzerine kadar çıktı. Otopark sıkıntısı yaşayan site sakinleri ise duruma tepki gösterdi. Park alanlarının sitenin temel ihtiyaçlarından biri olduğunu savunan bazı sakinler, tek bir kişinin çok sayıda otoparkı satın alarak daha yüksek fiyatlarla satmasının doğru olmadığını ileri sürdü. Taraflar arasındaki anlaşmazlığı çözmek için bir kamu görevlisi devreye girdi ancak arabuluculuk girişiminden sonuç alınamadı. Bunun üzerine bir grup site sakini bir araya gelerek Wu'ya karşı dava açtı.

#4
Foto - Sitenin otoparkını satın aldı! Komşularından ücret isteyince ortalık karıştı!

MAHKEMEDEN KADIN LEHİNE KARAR Site sakinleri, Wu ile proje geliştiricisi arasında yapılan satış sözleşmesinin iptal edilmesini istedi. Ancak Changsha'daki yerel mahkeme Şubat 2024'te Wu'yu haklı buldu. Mahkeme, otopark yerleri satışa çıkarıldığında site sakinlerinin de bunları satın alma imkanına sahip olduğunu ancak bu haklarını kullanmadıklarını belirtti.

#5
Foto - Sitenin otoparkını satın aldı! Komşularından ücret isteyince ortalık karıştı!

Kararda Wu'nun diğer alıcılar gibi beklemeyi tercih etmek yerine finansman sağlayarak yatırım yaptığı ve piyasa riskini kendi üzerine aldığı vurgulandı. Ayrıca bir kişinin sahip olabileceği otopark sayısını sınırlayan herhangi bir yasal düzenleme bulunmadığı ifade edildi. Böylece 196 park yerinin toplu şekilde satın alınmasının hukuka uygun olduğuna hükmedildi. Olayın Çin'de sosyal medyada yeniden gündeme gelmesi ise tartışmaları alevlendirdi. Bazı kullanıcılar kadının doğru zamanda risk alarak yatırım yaptığını savunurken, bazıları da site içerisindeki park yerlerinin öncelikle burada yaşayanların ihtiyacını karşılaması gerektiğini dile getirdi.

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