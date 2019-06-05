Çikolata dikkat dağınıklığına birebir...

Dikkat eksikliği, kişinin yaşına, gelişimine ve dürtüsel isteklere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bu sebeple her bireyde meydana gelme olasılığı mevcuttur. Bu soruna ilerleyen yaşlarda yakalanma riski de bulunuyor.

Yapılan araştırmalara göre, çikolatanın mutluluk vermesi ve salgılanmasına sebep olduğu hormonlar sayesinde dikkat eksikliğini düzene soktuğu belirtildi.

Özellikle düzenli tüketilen şekersiz çikolatanın sadece dikkat dağınıklığı değil, birçok hastalıkta faydası mevcut.

Düzenli tüketilen bitter çikolata;

Cildi gençleştirir

Öksürüğü yumuşatır ve dindirir

Psikolojik olarak düzenler

Felç olma riskini azaltır

Kalbi güçlendirir

Kan dolaşınını düzenler

Zekayı geliştirir

Tokluk hissi verir

Fakat her şeyde olduğu gibi bu besinin fazlası da zararlıdır. Düzenli tüketilmesi gerektiği gibi, alışkanlık haline getirilerek, aşırıya kaçılmaması gerekir.