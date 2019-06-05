Çikolata dikkat dağınıklığına birebir...
Yıllardır severek tükettiğimiz çikolatanın birçok faydasının olduğunu biliyor musunuz?05 Haziran 2019 Çarşamba 21:58
Dikkat eksikliği, kişinin yaşına, gelişimine ve dürtüsel isteklere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bu sebeple her bireyde meydana gelme olasılığı mevcuttur. Bu soruna ilerleyen yaşlarda yakalanma riski de bulunuyor.
Yapılan araştırmalara göre, çikolatanın mutluluk vermesi ve salgılanmasına sebep olduğu hormonlar sayesinde dikkat eksikliğini düzene soktuğu belirtildi.
Özellikle düzenli tüketilen şekersiz çikolatanın sadece dikkat dağınıklığı değil, birçok hastalıkta faydası mevcut.
Düzenli tüketilen bitter çikolata;
- Cildi gençleştirir
- Öksürüğü yumuşatır ve dindirir
- Psikolojik olarak düzenler
- Felç olma riskini azaltır
- Kalbi güçlendirir
- Kan dolaşınını düzenler
- Zekayı geliştirir
- Tokluk hissi verir
Fakat her şeyde olduğu gibi bu besinin fazlası da zararlıdır. Düzenli tüketilmesi gerektiği gibi, alışkanlık haline getirilerek, aşırıya kaçılmaması gerekir.
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