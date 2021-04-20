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Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen gaz için tarih verdi: 2023'e yetiştirmek için çalışıyoruz
Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen gaz için tarih verdi: 2023'e yetiştirmek için çalışıyoruz

Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Toplantısı'nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın 2023'e kadar yetiştirilmesi için çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi. Bakan Dönmez, mayıs ayında ise Karadeniz'de yeni kuyu testlerine başlanacağını da sözlerine ekledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 12:37:00 -
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen gaz için tarih verdi: 2023'e yetiştirmek için çalışıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Toplantısı'na ( PEMT-21) video konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Dönmez "Karadeniz gazının ilk fazının 2023'e yetiştirilmesi için çalışmalar devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle:

Zihinlerdeki duvarları yıkmak, kendi kalıplarımızı kırmak. Teknolojiyi alan ve kullanan değil, onu geliştiren sistemi kurgulamak zorundayız. Bugün teknoloji oyun değiştirici olarak kabul ediliyor. Bir kere yapıp bırakmak değil asıl meselemiz. Başarısız olsak da denemek. Teknolojiyi üretmek, elde etmek zorundayız. Daha fazla yerli teknolojiyi işimize entegre etmekten geçiyor. Üretilmeyeni üretmek, çalışılmayanı çalışmak zorundayız.

"Mayıs içerisinde kuyu testlerine başlayacağız"

PEMT'in ilk toplantısının ardından sinerji yakaladık. PEMT'in sektörde olumlu izdüşüm bırakması yerlileşme çalışmaları adına önemli oldu. İlk toplantımızdan bu yana yeni fikir ve projeler ortaya atıldı. İlk sondaj kulesi, çatlatma, sondaj muhafaza kutusu gibi pek çok ekipman yerli imkanlarla üretilmeye başlandı. Yerli su altı robotumu Kaşif ve klinkat sistemimiz Titiz başta olmak üzere birçok ürün Made in Turkiye imzasıyla üretiliyor. Karadeniz gazının ilk fazının 2023'e yetiştirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Mayıs ayı içerisinde kuyu testlerine başlayacağız.

"Ülkemizde kalan para 76 milyon lira oldu"

Fatih Sondaj Gemisi Amasra-1 lokasyonunda keşif amaçlı sondaj çalışmasına devam ediyor. Biz sektörümüzün inancından yola çıkarak dedik ki 'Biz bize yeteriz'. Eğer ekipmanların yerli muadillerini üretmeseydik yurtdışına 263.5 milyon lira bedel ödeyecektik. Ülkemizde kalan para yerlileşmeyle 76 milyon lira oldu.

Hem kara hem de deniz sondajlarımızda yürüttüğümüz operasyonlarda PEMT önemli bir kaldıraç olacaktır. Burada pek çok üretici, tedarikçi ile birlikte olacağız. PEMT ile bu sektörde faaliyet gösteren paydaşlar sürece entegre olacak. Yeni şirketlerin yeni yatırımcıların sürece dahil olması sağlanacak. Biz enerji sektörü olarak elde ettiğimiz başarıları daha ileri götürmekte kararlıyız."

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