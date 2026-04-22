Enerji krizine karşı yeni önlem “Yakıt Gözlemevi” AB'de enerji paniği

AB Komisyonu, ithal fosil yakıtlara bağımlılıktan kaynaklanan ve son 5 yılda ikinci kez yaşanan enerji krizi nedeniyle hazırlanan "AccelerateEU" adlı planı kamuoyuyla paylaştı.

Plana göre, enerji alanında AB düzeyinde daha güçlü koordinasyon sağlanacak

Gaz depolarının doldurulması, petrol stoklarının kullanımı, ulusal acil önlemler ile jet yakıtı ve dizel arzının güvence altına alınması gibi alanlarda işbirliği artırılacak. Üye ülkelerin acil durum tedbirleri, petrol rafinerisi üretim kapasitesi de dahil olmak üzere yakından koordine edilecek.

AB genelinde ulaşım yakıtlarının üretimi, ithalatı, ihracatı ve stok seviyelerini izlemek amacıyla yeni bir "Yakıt Gözlemevi" kurulacak. Bu mekanizma sayesinde olası yakıt kıtlıkları hızlı şekilde tespit edilecek ve acil durumlarda dengeli yakıt dağılımı sağlanacak.

Komisyon, yüksek jet yakıtı fiyatları ve olası arz sıkıntılarının havacılık sektörü üzerindeki etkisini azaltmak için mevcut AB havacılık kurallarındaki esnekliklere açıklık getirecek.

Plan kapsamında vatandaşlar ve sanayi için hedefli, zamanında ve geçici destek önlemleri uygulanacak. Bu çerçevede gelir destekleri, enerji kuponları, sosyal tarifeler ve elektrik üzerindeki vergi yükünün azaltılması gibi adımlar atılacak. Komisyon ayrıca, en fazla etkilenen sektörleri desteklemek amacıyla üye ülkelere esneklik sağlayacak geçici bir devlet yardımı çerçevesi hazırlayacak.

AB Komisyonu, elektriğin fosil yakıtlara kıyasla daha düşük vergilendirilmesini sağlayacak şebeke ücretleri ve vergilendirme düzenlemelerine ilişkin yasal teklif sunacak.

Öte yandan, AB'de yerli ve temiz enerjiye geçişin hızlandırılması hedeflenecek. Bu kapsamda yaz aylarında bir Elektrifikasyon Eylem Planı açıklanacak ve enerji şebekesinin güçlendirilmesine yönelik adımlar atılacak.

Orta Doğu'daki çatışmaların başlamasıyla Avrupa'da hem petrol hem de doğal gaz fiyatları hızla yükseldi

AB, 28 Şubat'tan beri başta fosil yakıtlar olmak üzere enerji ithalatı için yaklaşık 24 milyar avro ek harcama yaptı.

AB ülkelerinde jet yakıtı arzında da sıkıntılar ve kıtlık riski ortaya çıktı.

AB rafinerileri jet yakıtı ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'ini karşılayabiliyor. Kalan kısım ise büyük ölçüde Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden ithal ediliyor. Son dönemde yaşanan kesintiler jet yakıtı fiyatlarının 2 kat artmasına ve çok sayıda uçuşun iptaline neden oldu.