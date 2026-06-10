CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne tepki üstüne tepki! Kandilli Camii'nin hemen yanında kurulan alkollü mekan vatandaşları ayağa kaldırdı!
İstanbul’un manevi muhafızlarından Üsküdar, CHP zihniyetinin mukaddesat tanımaz icraatlarıyla bir kez daha sarsıldı. Tarihi Kandilli Camii'nin hemen yanı başında, ibadethaneye sadece 30 metre mesafede açılan balıkçı restoranının pervasızca kurduğu içki masaları, namaza gelen cemaatin ve semt sakinlerinin sabrını taşırdı.
Cami kapısına kadar uzanan bu ahlaksızlığa ve inanç saygısızlığına göz yuman CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a tepki gösteren vatandaşlar, "Bu kadim ilçedeki ahlaksızlığa derhal son verin" diyerek sert çağrıda bulundu.
Seçim döneminde muhafazakar seçmene şirin görünmek için kırk takla atan ancak koltuğa oturur oturmaz gerçek yüzünü sergileyen CHP belediyeciliği, Üsküdar'da tam bir skandala imza attı. Kandilli semtinin manevi sembolü olan Kandilli Camii'nin dibinde mantar gibi türeyen alkollü balıkçı mekanı, Müslüman mahallesinde salyangoz satma pişkinliğinin son örneği oldu.
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