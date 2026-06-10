CHP'de parsel kavgası büyüyor, Özel'den mahkeme kararıyla dönen Kılıçdaroğlu'na çok sert 'Saray' suçlaması geldi!

Özgür Özel, 9 milletvekilinin parti üyelikleri askıya alınıp kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesine sert tepki gösterdi. Özel, "Milletvekillerimizi, millet seçti ancak millet görevden alır. Atanmışlar bu partide paralel CHP oluşturamazlar. Bu darbe püskürtülecek ve CHP’yi atanmışlar değil seçilmişler yönetecektir." dedi.

Özgür Özel, mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin ihraç taleplerine sert tepki gösterdi. Kendisine yakın 9 milletvekilinin kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesinin hukuksuz olduğunu belirten Özel, milletvekillerini halkın seçtiğini söyledi.

Özel açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Ak Parti tarafından “Butlan” atanan mazbatasızlar CHP’de Genel Başkanlık yapamazlar…

Erdoğan iktidarının devamı için görevlendirilen butlan yönetimi, 9 milletvekilimizi hukuksuz bir şekilde disipline sevk etmek istemektedir.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin onurlu ve mücadeleci tarihinde, demokrasiye ve örgüt iradesine sahip çıkanlar gururla anılacaktır. İradeyi gasp edenler, korkuyla ve baskıyla yol yürüyenler ise utançla hatırlanacaktır.

Bizler, baba ocağını teslim almaya çalışanlara karşı örgütün sesini, üyelerimizin iradesini savunmaya devam edeceğiz. CHP, Saraydan icazet alan, Saraya payanda olanların değil; bedel ödeyerek mücadele edenlerin partisidir.

Milletvekillerimizi, millet seçti ancak millet görevden alır. Atanmışlar bu partide paralel CHP oluşturamazlar. Bu darbe püskürtülecek ve CHP’yi atanmışlar değil seçilmişler yönetecektir."