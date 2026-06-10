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Gündem CHP'de parsel kavgası büyüyor, Özel'den mahkeme kararıyla dönen Kılıçdaroğlu'na çok sert 'Saray' suçlaması geldi!
Gündem

CHP'de parsel kavgası büyüyor, Özel'den mahkeme kararıyla dönen Kılıçdaroğlu'na çok sert 'Saray' suçlaması geldi!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
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CHP'de parsel kavgası büyüyor, Özel'den mahkeme kararıyla dönen Kılıçdaroğlu'na çok sert 'Saray' suçlaması geldi!

Mahkeme kararıyla CHP genel başkanlığı koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin başlattığı tasfiye hareketine karşı Özgür Özel sessizliğini bozdu. Kendisine sadık 9 milletvekilinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesine zehir zemberek bir açıklamayla tepki gösteren Özel, Kılıçdaroğlu yönetimini "Sarayın payandası" olmakla suçlayarak partide paralel bir yapı kurulduğunu iddia etti.

Özgür Özel, 9 milletvekilinin parti üyelikleri askıya alınıp kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesine sert tepki gösterdi. Özel, "Milletvekillerimizi, millet seçti ancak millet görevden alır. Atanmışlar bu partide paralel CHP oluşturamazlar. Bu darbe püskürtülecek ve CHP’yi atanmışlar değil seçilmişler yönetecektir." dedi.

Özgür Özel, mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin ihraç taleplerine sert tepki gösterdi. Kendisine yakın 9 milletvekilinin kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesinin hukuksuz olduğunu belirten Özel, milletvekillerini halkın seçtiğini söyledi.

Özel açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Ak Parti tarafından “Butlan” atanan mazbatasızlar CHP’de Genel Başkanlık yapamazlar…

Erdoğan iktidarının devamı için görevlendirilen butlan yönetimi, 9 milletvekilimizi hukuksuz bir şekilde disipline sevk etmek istemektedir.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin onurlu ve mücadeleci tarihinde, demokrasiye ve örgüt iradesine sahip çıkanlar gururla anılacaktır. İradeyi gasp edenler, korkuyla ve baskıyla yol yürüyenler ise utançla hatırlanacaktır.

Bizler, baba ocağını teslim almaya çalışanlara karşı örgütün sesini, üyelerimizin iradesini savunmaya devam edeceğiz. CHP, Saraydan icazet alan, Saraya payanda olanların değil; bedel ödeyerek mücadele edenlerin partisidir.

Milletvekillerimizi, millet seçti ancak millet görevden alır. Atanmışlar bu partide paralel CHP oluşturamazlar. Bu darbe püskürtülecek ve CHP’yi atanmışlar değil seçilmişler yönetecektir."

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Yorumlar

yapacağınız hiç bir sey yok sayın özel

acilen yeni bir parti baska careniz yok demciler kemalciler chpyi ele gecidri doğulular

MİLLET

Özgür sen kaç tane chp üyelerini chp den ihraç ettin onlar bahçe bağda ağaçtamı yetişiyordu sen öyle sanıyordunki bu koltuk bana baki Halbuki sadece Allah baki
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