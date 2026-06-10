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Gündem İran'dan eli kanlı ABD'ye tüyler ürperten tabut tehdidi geldi! Tahran yönetimi topyekun bir dünya savaşı fitilini ateşlemek için düğmeye bastı!
Gündem

İran'dan eli kanlı ABD'ye tüyler ürperten tabut tehdidi geldi! Tahran yönetimi topyekun bir dünya savaşı fitilini ateşlemek için düğmeye bastı!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
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İran'dan eli kanlı ABD'ye tüyler ürperten tabut tehdidi geldi! Tahran yönetimi topyekun bir dünya savaşı fitilini ateşlemek için düğmeye bastı!

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik hava saldırısı tehditlerine karşı Tahran cephesinden dünyayı ayağa kaldıracak çok sert bir açıklama geldi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, olası bir askeri müdahalede savaşın sadece Ortadoğu ile sınırlı kalmayacağını ilan etti.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD’nin İran’a yönelik saldırı tehditleri hakkında, “Savaş bu kez bölgeyle sınırlı kalmayacak.” dedi.

Azizi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından ABD’ye ilişkin mesaj yayımladı.

Kaybedenlerle savaşmaktan korkmadıklarını dile getiren Azizi, “ABD tabutları, Trump'ın söylediğinden çok daha fazla ve daha fazla olacak. Çünkü savaş bu kez bölgeyle sınırlı kalmayacak. Nelerin olacağını göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ait bir helikopterin düşürülmesinin ardından İran'a saldıracaklarını ve buna hakları olduğunu savunarak, "Dün onlara sert bir darbe indirdik ve bugün de yine sert bir darbe vuracağız." demişti.

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