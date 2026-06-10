  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Lütfi Savaş, mutlak butlan davasında attıkları yeni adımı açıkladı: Baktık Özgür Özel geri çekmiyor, biz de mecburen... AK Parti sözcüsünden Akit’e saldırıya tepki! Basın mensuplarına şiddete karşı yeni adım sinyali Uluslararası Af Örgütü’nden İsrail çıkışı Devlet güdümlü ilhak Bakan Gürlek’ten Başkan Erdoğan'a yönelik sözlere tepki: Katil Netanyahu'nun hadsiz sözleri yok hükmündedir Utanmanız yoksa bu manşeti de atın ‘Karar’cılar! 'Özgür Özel’in vandalları Akit’i yendi' Türkiye'den İsrail'e jet hızında tepki Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar: Katliamcı Netanyahu, Cumhurbaşkanımızın konuşmalarını an be an dinleyip hezeyan geçiriyor İletişim Başkanı Burhanettin Duran paylaştı! Türkiye’den kalleş İsrail’e tokat gibi cevap Laikçi kalemşördem utanmazlık! Saldırı vandallardan avukatlık Mustafa Mutlu'dan Bakan Fidan duyurdu: Türkiye Bulgaristan hattında tarihi hamle
Spor 51 puanlık sezon yeni sözleşme getirdi! Getafe, Bordalas’la nikah tazeledi
Spor

51 puanlık sezon yeni sözleşme getirdi! Getafe, Bordalas’la nikah tazeledi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
51 puanlık sezon yeni sözleşme getirdi! Getafe, Bordalas’la nikah tazeledi

İspanya La Liga ekiplerinden Getafe, 2025-2026 sezonunu 51 puanla 7’nci sırada tamamlayan teknik direktör Jose Bordalas ile sözleşme yeniledi.

Getafe’de başarılı sezonun ardından Jose Bordalas için yeni sözleşme kararı çıktı. İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Getafe, teknik direktör Jose Bordalas'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını duyurdu.

 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 62 yaşındaki İspanyol teknik adam ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

 

Jose Bordalas'ın yönetimindeki Getafe, 2025-2026 sezonunda 51 puan toplayarak ligi 7. sırada tamamladı.

La Liga’da şampiyon belli oldu
La Liga’da şampiyon belli oldu

Spor

La Liga’da şampiyon belli oldu

Arda Güler’den 68 metrelik imza! La Liga’da sezonun golü seçildi
Arda Güler’den 68 metrelik imza! La Liga’da sezonun golü seçildi

Spor

Arda Güler’den 68 metrelik imza! La Liga’da sezonun golü seçildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23