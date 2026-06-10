51 puanlık sezon yeni sözleşme getirdi! Getafe, Bordalas’la nikah tazeledi
İspanya La Liga ekiplerinden Getafe, 2025-2026 sezonunu 51 puanla 7’nci sırada tamamlayan teknik direktör Jose Bordalas ile sözleşme yeniledi.
Getafe’de başarılı sezonun ardından Jose Bordalas için yeni sözleşme kararı çıktı. İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Getafe, teknik direktör Jose Bordalas'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre 62 yaşındaki İspanyol teknik adam ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.
Jose Bordalas'ın yönetimindeki Getafe, 2025-2026 sezonunda 51 puan toplayarak ligi 7. sırada tamamladı.