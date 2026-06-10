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Gündem Nureddin Nebati, İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti
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Nureddin Nebati, İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Nureddin Nebati, İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti

AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, geçirdiği bir enfeksiyon nedeniyle Ankara'da bir hastanede tedavi gören İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti.

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, yaşadığı ciddi enfeksiyon nedeniyle Ankara'da tedavi görürken AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati'nin ünlü sanatçıyı hastanede ziyaret ettiği ortaya çıktı. 

İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabı üzerinden söz konusu ziyarete ilişkin bir paylaşımda bulundu. 

SEVGİLİ URFALI BAKANIM...

Ziyaretten fotoğraf paylaşan Tatlıses, "Sevgili Urfalı Bakanım Sayın Nurettin Nebati’ye kıymetli ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum" notunu düştü. 

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