Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan Akit’e destek “Siyasi Husumet Gazetecilere Yansıtılamaz”

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Mutlak butlan kararı sonrası muvazeneyi kaybeden ve Meclisin kapısına dayanarak sağa sola saldıran Özgür Özel yanlılarının Akit TV ekibine yönelik alçak saldırısına toplumun her kesiminden tepki yağıyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, TBMM önünde Akit TV muhabirlerine yönelik gerçekleşen saldırıya sert tepki gösterdi. Saral, olayın kabul edilemez olduğunu belirterek, görevini yapan basın mensuplarının hedef alınmasının “insanlık dışı ve vahim” bir durum olduğunu ifade etti. Öfke ve siyasi husumetin, sadece görevini yapan gazetecilere yöneltilmesini eleştiren Saral, “Kendi öfkesini ve kızgınlığını, birbirine olan husumetini; yalnızca görevini yapmak üzere orada bulunan, çoluk çocuk sahibi ve ekmeğinin peşinde olan bir kardeşimize yöneltmek; akla, izana ve vicdana sığmayacak niteliktedir. Gerçekten tarif edilmesi güç, son derece vahim bir olaydır. Bunların hayatı hep kavga. Bunlar hem kendi içinde hem kendi içindeki efendim, bölünmüş yapılar, maalesef yani Türkiye'nin gerçeklerinden uzak, dünya gerçeklerinden uzak, kendi içlerine kapanık, kendi sadece oportünist bir zihniyetle yani tamamen kendi kişisel çıkarları doğrultusunda, koltuk kavgası peşinde olan, 'sen olma ben olayım' kavgası yapan ve bunun da tezahürü bu kızgınlık, bu öfke işte orada görevini yapan insanların başına patlamış oluyor. CHP bunu ilk defa yapmıyor. Bu siyasi tarihi boyunca CHP'nin kendi çıkarlarına aykırı bir durum olduğunda her zaman yapageldiği şey. Hem kendi içinde kavgalılar hem o kavga noktasında da vazifesini yapan insanları da maalesef böyle durumla karşı karşıya bırakıyorlar. Tabii bu gerçekten kınanması gereken bir şey. İnşallah dileriz, umarız Türk siyaset tarihinde bundan sonra böyle bir şeye daha olmaz, olmamalı bu zaten! Ama ne derseniz deyin cibilliyetinde, cemaaziyelevvelinde bu CHP'nin var yani. Bu, bu maalesef izah edilecek de bir durum değil. Çok üzüldük, inan ben o arkadaşı gördüm, izledim ve çok üzüldüm ya. Yani diyecek hiçbir şey yok. Esefle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

HUKUK HERKES İÇİN BAĞLAYICI OLMALI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi’nin CHP’nin 38’inci Kurultay’ı hakkında verdiği ‘mutlak butlan’ kararını da değerlendiren Saral, “Butlan kararı da tabii yargının verdiği bir karar. Orada bütün CHP’lilerin mağdur olan arkadaşların, özellikle Lütfü Savaş’ın Hatay’da başlatmış olduğu ve gerçekten şaibeli olan kongrede ortaya çıkan ve yargının da vermiş olduğu bir karar söz konusu. Yani yargıya saygı duyacağız” dedi. Hukukun herkes için bağlayıcı olduğuna dikkat çeken Oktay Saral, “Bizde Milli Selamet Partisi kapandı, Milli Nizam Partisi kapandı, Refah Partisi kapandı, Fazilet Partisi kapandı. Erbakan Hoca “Evet, çok vahim bir hata” dedi ama “Biz bu ülkenin hukukuna tabiyiz, bu ülkenin hukukuna uymak durumundayız” dedi. Taraftarlarının hepsine sağduyulu bir çağrı yaptı. E kardeşim sen de bunu yapacaksın. Sana göre özel hukuk yok, sana göre yasa yok, sana göre mevzuat yok… Bu herkes için, tüm Türkiye için geçerli. Onlar tamamen kendi çıkarları doğrultusunda verilecek karar oldu mu “hâh sahih karardır” diyorlar ama aleyhlerinde olduğunda ise birtakım sözlere ve eylemlere varan kötü durumlarla karşı karşıya kalıyoruz” şeklinde konuştu.

CHP’NİN BÖLÜNECEĞİ KANAATİNDEYİM

Öte yandan CHP içindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak partinin bölünme noktasına geldiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, “Şimdi parti artık bölünme noktasına geldi. Bunların bir araya gelmesi mümkün değil, ben öyle görüyorum. Niye? O kadar, işte çok özür dilerim, Ekrem'in bilmem neleri… Üç beş harfli küfürler ediyorlar, öbürleri diyor ki “Hain Kemal”. Ve bu daha da öteye, insan hasletlerini yok edecek, aşağılık bir noktaya götürecek; birbirini karalamaya, kötülemeye giden bir boyuta geldi. Yarın öbür gün daha da beter bir hale gelecek. Dolayısıyla ben kesinlikle bölüneceği kanaatindeyim. Çünkü eğer bu şekilde, bu kadar birbirine belden aşağı, çok ağır ifadelerle, insanlık dışı muamelelerle hem sözlerle hem eylemlerle birbirini hedef alan iki tarafın yeniden bir araya gelebileceği kanaati bende oluşmadı. Yani ben zannetmiyorum” dedi.