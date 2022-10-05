  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son tahminini ilan etti! Bomba tüyo: Bunu yapan zengin olur

18 lirayı geçen dolar için gündeme oturacak çıkış! Dolar kurunu kimin yükselttiğini açıkladı

Avcılar Belediyesi'nde dev yolsuzluk! CHP’liler belediyeyi FETÖ imamı Erkan Karaarslan’la birlikte soydu!

Sınırları kaldırıp öyle bir şey yaptılar ki… Köyde işsizliği bitiren formül

AB'den Rusya'ya bir hamle daha! Yeni yaptırım paketleri yolda

Başkan Erdoğan'dan yeni başörtüsü teklifi!

Böyle olur CHP’nin dayanışma yemeği! Buluşmada yumruklar konuştu

Hangi ülkede kaç cami var? İşte zirvedeki ülke

Sebze-meyve için şok haber geldi! "Bu olacak" deyip açıkladılar

Bunu birçok kişi yapmaz! AK Partili vekilden ezber bozan talep
Dünya Enerji krizi Almanya'yı fena vurdu! Hırsızlık patladı
Dünya

Enerji krizi Almanya'yı fena vurdu! Hırsızlık patladı

Enerji krizi sonrası yaşanan fahiş fiyat artışları, Almanya’da insanları odunla ısınmaya yöneltti. Odun fiyatı da artınca, ormanlardan ağaç hırsızlığı başladı. Hırsızlığın önüne geçmek isteyenler ise ağaçlara çip takılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 17:22:00 -
Enerji krizi Almanya'yı fena vurdu! Hırsızlık patladı

 

Almanya'da doğalgaz ve elektrik faturalarını düşürmek isteyenler kışın odun yakarak ısınmaya yöneldi. Tıpkı enerji fiyatları gibi yakacak odunun metreküp fiyatı da fırladı. 60 euro olan metreküp fiyatı 200 euroya çıkınca, satın almak yerine çalmaya yönelenler arttı.

Ülkenin Saarland Eyaleti Çevre Bakanlığı Sözcüsü Sabine Schorr, "Ormanlık alanda yaşanan hırsızlığı önlemek için kontrolleri sıklaştırdık" dedi.

Fiyatı yüzde 333 arttı

Schorr, ormanlık alanlara istiflenen kütüklerin içerisine hırsızların takibi için gps yerleştirildiğini, tanıklardan bilgi alabilmek amacıyla çağrılar yapıldığını belirtti.

Berlin'deki Orman Sahipleri Derneği (AGDW), yakacak odun maliyetinin geçen yıl metreküp başına 60 ila 70 euro olduğunu, rakamın bu yıl 200 euroya çıktığını hatırlattı ve "Bu artış hırsızlığın yükselmesinde önemli rol oynadı" açıklaması yaptı.

Hırsızlığın boyutu çok büyük

Dernek sözcüsü Jürgen Gaulke, Brandenburg Eyaleti'nde ormanlık alana profesyonel ağaç kesme makinaları ile girilmeye başlandığını ifade etti.

Ülkenin Thüringen Eyaleti'nde bu yıl devlete ait ormanlık alandan yaklaşık 1200 metreküp odun çalındığı istatistiği verildi. Bu rakamın geçen yıl sadece birkaç yüz metreküp olduğu aktarıldı. Hırsızlık boyutunun milyon eurolara ulaştığından da söz edildi.

Cezası ağır

Almanya'da söz konusu hırsızlığın cezası oldukça ağır. Örneğin ormanlık alandan yakacak odun toplarsanız veya yasa dışı olarak ağaç keserseniz, yakalanmanız durumunda Brandenburg, Hessen veya Schleswig Holstein eyaletlerinde 100 bin euroya kadar para cezası kesilebiliyor.

Rheinland Pfalz'da bu ceza 25 bin, Saarland'da ise 15 bin euro. Almanya'daki tüm ormanların bir sahibi var ve bu alanlardaki devrilmiş ağaçlardan tutun dallar bile ormanın sahibine ait. Sabah'ta yer alan habere göre, bunlar belediye, devlet, kiliseler, özel şahıs veya bir girişimci olabiliyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23