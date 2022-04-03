Enerji fiyatlarındaki artış etkili oldu: Tesla'dan rekor teslimat

Ukrayna-Rusya arasında yaşanan savaşın ardından artan enerji fiyatları elektrikli otomobillere olan ilgiyi artırdı. Yapılan son açıklamalara göre Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketi 2022 yılının ilk çeyreğinde rekor araç teslimatı sayısına ulaştığını duyurmaya hazırlanıyor.

Teslarati'nin aktardığı habere göre, bu Tesla'nın bu yükselişi artan gaz fiyatlarıyla orantılı şekilde büyüdü.

Tesla'nın küresel olarak yaklaşık 309.158 otomobilin teslimat rakamlarını bildireceği açıklanırken geçen yıla nazaran ciddi bir artışın yaşandığı da kaydedildi.

Tesla'nın 2021'in 4. çeyreğinde teslim ettiği 308.600 araca kıyasla bu yıl açıklanması beklenilen rakamların rekor olacağı bildirildi.