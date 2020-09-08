Endüstri 4.0 üretim tesislerini dijitalleştiriyor

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, dijital dönüşüm sayesinde tesis performansının geliştirilmesine ve operasyonlara daha fazla esneklik kazandırılmasına yardımcı olarak yiyecek ve içecek gibi alanlarda müşterilere destek olacak çözümler sunmaya başladı.



Schneider Electric açıklamasına göre, ikinci sanayi devrimi olarak bahsedilen dönemde, Henry Ford'un üretim yeniliği pek çok insanın araba alabilmesini sağladı. Yüksek araba hacimlerini düşük fiyatlarla üretme yolunun bulunmasıyla, arabalar zenginlerin sahip olduğu bir şey olmaktan çıkıp herkesin satın alabileceği bir şey haline geldi.



Bu durum hareketli bir montaj hattına bağlıydı ve bu da daha az işçinin gerektiği anlamına geliyordu. Ayrıca bir arabanın üretilmesi için gereken süreyi 12 saatten sadece 2 saat 30 dakikaya indirmişti. Üretim sürecini basitleştirmek ve gereken üretim hattı sayısını azaltmak için, arabaların çoğu tek bir renkte üretiliyordu. Renk olarak siyah seçilmişti çünkü en ucuz ve en dayanıklı boya buydu.



Ford'un orijinal üretim ilkeleri, bugün kullanılan ilkelerin hala temelini oluşturuyor. Doğru ürünü doğru fiyata üretme baskısı, her zamankinden daha büyük. Bunun yanında, başa çıkılması gereken başka zorluklar da var. İnsanlar yiyeceklerinin nereden geldiğini bilmek istiyor.

Dördüncü sanayi devrimi döneminde, artık tesis performansı operasyonel verimlilikten çok daha fazlası anlamına geliyor. Esnek ve izlenebilir bir üretimi de içeriyor. Şu anda mevcut olan teknoloji ise operasyonları daha esnek hale getirirken aynı zamanda verimliliği de geliştirebileceğimiz çözümler sunuyor.

Dijital çözümler, daha esnek ve sürdürülebilir operasyonlara giden ilk adımı da oluşturuyor. Örnek olarak, Çin'de, bu teknolojileri kullanan, lider süt ürünleri üreticisi Yili Grup, operasyon verimliliğini yüzde 19 yükseltirken enerji maliyetlerini yüzde 5 düşürmeyi başardı.

Artırılmış gerçeklik (AR), çalışanların bakım verileri ve bir sorun halinde hatanın nerede olduğuna ve nasıl giderilebileceğine ilişkin görsel rehberler de dahil olmak üzere doğru bilgilere ihtiyaç duydukları yerde ve zamanda sahip olmasını sağlıyor. Bakım personelinin günümüzde zamanlarının yüzde 50'ye varan kısmını bilgi arayarak geçirdiği düşünüldüğünde, AR daha az kesinti süresi ve genel ekipman verimliliğinin geliştirilmesi (OEE) açısından gerçekten başarılı olabilir. Hatta pek çok durumda personel neler olduğunu anlamak için fiziksel olarak pano kapılarını açmaya gerek duymadığından AR güvenliğin geliştirilmesine de yardımcı olabilir.

Öte yandan, güvenli varlık bağlantısı, uzak konumlardan bakım işlemlerini gerçekleştirmek, üretim parametrelerini değiştirmek veya hatta sorun giderme işlemlerini yapmak için varlıklara bağlanabilmeye imkan veriyor. Bağlantılar uçtan uca siber güvenli şekilde kuruluyor ve uzaktan erişim, işçilik maliyetleri açısından pek çok tasarrufta bulunabilmesini sağlıyor. Bazı durumlarda, bu yaklaşım sorun giderme süresini yedi günden dört saate kadar indirmeyi başardı.