0553 313 94 23

Endonezya'nın ilham figürü: Baharuddin Yusuf Habibi

Endonezya halkı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ülkenin üçüncü Devlet Başkanı Baharuddin Yusuf Habibi için yasa boğuldu- Ülkede yaptığı çalışmalarla halkın takdirini kazanan eski Devlet Başkanı Habibi, ülke sanayisinin kalkınmasında önemli katkılarda bulundu- Bilim adamı kişiliğiyle tanınan Habibi, siyasi yaşamında insan hakları ve yaşam standartlarının yükseltilmesinde önemli adımlar attı

12 Eylül 2019 Perşembe 11:42
Endonezya'nın ilham figürü: Baharuddin Yusuf Habibi

CAKARTA (AA) - Endonezya'da adaletli yapısı ve ülkesine katkılarıyla halkın ilham figürü olan ve dün vefat eden eski Devlet Başkanı Baharuddin Yusuf Habibi, ülke siyasetinde etkin rol oynadı.

Endonezyalılar, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren ve halkın sevdiği bir kişilik olan eski Devlet Başkanı Habibi için yas tutuyor.

Endonezya’nın siyasi kriz yaşadığı çalkantılı bir dönemde 1998'de ülkenin üçüncü Devlet Başkanı olarak görev alan Habibi, kısa süren başkanlığı döneminde birçok önemli işlere imza attı.

İnsan hakları üzerinde özellikle siyasi tutukluların serbest bırakılması, seçimlerin özgür bir ortamda yapılması ve basın üzerindeki baskı ve kısıtlamaların kaldırılması konusunda önemli adımlar atan Habibi, halkın yaşam standartlarının artırılması için de özverili çalışması ile biliniyor.

Yüzyıllarca Portekiz kolonisi olmasının ardından Endonezya egemenliğine giren Doğu Timor'a 1999'da reform ve bağımsızlık referandumuna izin veren Habibi, ikinci Devlet Başkanı Muhammed Suharto tarafından kurulan etnik Çinlilere yönelik ayrım politikalarına karşı Mandarin dilinin konuşulması ve öğretilmesi yasağını kaldırdı.

Habibi, başkanlığı döneminde, geçmiş dönemde yaşanan insan hakları ihlallerine karşı da adil, açık ve demokratik bir toplum inşa etmek için 8 aşamalı bir reform programı açıklamıştı.

Ülkenin demokrasi geçiş süresinde denetçi görevi üstlenen Habibi, 16 ay süren kısa başkanlık döneminde, Endonezya’nın siyasi dönüşümünde önemli rol oynadı.

Suharto'nun Mayıs 1998'de öğrenci gösterileri ve ekonomik kriz sonucu istifa etmesinden sonra zorlu bir dönemde başkanlık görevini üstlenen Habibi, kişiliği, azimli yapısı ve alçak gönüllüğüyle herkesin sevdiği bir liderdi.

Almanya’da uzay ve havacılık alanında eğitim alan ve ülkenin önde gelen bilim adamlarından olan Habibi, havacılık ve denizcilik alanlarının yanı sıra ülke endüstrisinin gelişmesi ve ekonominin kalkınmasına önemli katkı yaptı.

- Erbakan'ın yakın dostu

Almanya’da gördüğü eğitim sırasında tanıştığı merhum Başbakan Necmettin Erbakan ile kurduğu yakın dostluk ilişkisi bilinen Habibi, Erbakan başbakanlığında D-8’in oluşturulmasında büyük katkıda bulunmuştu.

Dünya çapında bilim adamı ve Endonezya’nın ''teknolojik babası'' olarak anılan Habibi, Suharto döneminde de 20 yıl yaptığı araştırma ve teknoloji bakanlığı görevini başarıyla üstlendi.

Habibi ayrıca bakanlık görevi öncesinde devlete bağlı petrol ve havacılık gibi çeşitli endüstri alanındaki kurumlarda çalıştı.

Güney Sulawesi eyaletinde 1936 yılında doğan ve iki çocuğu bulunan Habibi’nin eşi Hasri Ainun da 2010 yılında vefat etmişti.

Başkentteki Gatot Subroto askeri hastanesinde, 1 Eylül'den bu yana kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 83 yaşındaki Habibi'nin dün yerel saatle 18.05'te öldüğü açıklanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:42
  1. baharuddin yusuf habibi
  2. Endonezya
  3. eski devlet başkanı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bilecik’teki bahçelerde zeytin sineği zazarlısı görülmedi
    1. Bilecik’teki bahçelerde zeytin sineği..
    2. Turuncu Ekstra’lılara ihtiyaç..
    3. Muharrem İnce yine Erdoğan'ın..
    4. Saadet Partisi eski lideri Mustafa..
    5. İstanbul Havalimanı’nda pırlanta..
    6. Özalp ilçesinde husumetli aileler..
    7. Çin Almanya’ya nota verdi
    8. İthal edilen cihazı 5'te bir maliyetle..
    9. Managvatlılardan kurslara büyük ilgi
    10. Samsun'da icra memuru darp edildi: 4..
    11. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT..
    12. Döviz kurları
    13. Trump yönetimi, elektronik sigarayı..
    14. Yoldan çıkan tır devrildi : 1 yaralı
    15. Kocalarınızı kim zengin etti?
    16. TSKB'nin Çin Kalkınma Bankasından..
    17. 3. Uluslararası Adana Lezzet..
    18. Fatma Teyze’nin hasta yatağı..
    19. Gülüç Belediyesi Aşure günü düzenliyor
    20. Huawei InFocus Fotoğrafçılık..
    21. Aydın'da 41 düzensiz göçmen yakalandı
    22. Türk zeytinyağı ihracatçıları..
    23. Gürpınar’da bağımlılık ile mücadele..
    24. Öğretmenlere trafik eğitimi
    25. Ifo, Almanya'nın 2019-2020 büyüme..
    26. KKTC Sağlık Bakanı Pilli: "3 yaralının..
    27. MaviBahçe’de ’Şehre Dönüş Buluşması’
    28. Kahramanmaraş’ta salatalıklı dondurma..
    29. Türkiye ve ABD arasında ortak devriye
    30. İbrahim Eren büyükelçi mi oldu?..
    AK Partili isimden Selahattin Demirtaş açıklaması: Tahliyesi iyi oldu
    AK Partili isimden Selahattin Demirtaş açıklaması: Tahliyesi iyi oldu
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı