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Endonezyalı aktivist, ormanlar için 700 kilometreyi geri geri yürüyor

Aktivist Medi Bastoni, 18 Temmuz'da Doğu Java'daki köyünden başladığı yolculuğunun son durağı Jakarta'ya yarın ulaşacak

22 Ağustos 2019 Perşembe 16:46
Endonezyalı aktivist, ormanlar için 700 kilometreyi geri geri yürüyor

BEKASI (AA) - Endonezya'da orman tahribatına dikkat çekmek için 700 kilometre geri geri yürüyen aktivist Medi Bastoni'nin yolculuğunu tamamlayarak yarın başkent Jakarta'ya ulaşması bekleniyor.

Ormanların yok olma tehlikesine dikkati çekmek isteyen 43 yaşındaki Bastoni, Doğu Java'daki köyünden 18 Temmuz'da başladığı geri geri yürüme yolculuğunu yarın tamamlayacak.

Başkente 22 kilometre mesafedeki Bekasi kentine ulaşan Bastoni, Associated Press'e yaptığı açıklamada, Jakarta'da Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile görüşmeyi umduğunu söyledi.

Widodo'dan orman tahribatı nedeniyle etkilenen Wilis Dağı ve çevresinin yeniden ağaçlandırılmasını isteyeceğini aktaran Bastoni, "Yeniden ağaçlandırma çalışmaları için Cumhurbaşkanı'nın desteğine ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

- Geceleri cami ile karakollarda kaldı

Her gün, sırt çantasına taktığı dikiz aynası yardımıyla 20 ila 30 kilometre yolu geri geri yürüyen Bastoni, yolculuğu sırasında camilerde ya da karakollarda geceledi.

Bastoni'ye yolculuğu boyunca yerel halk yiyecek ikram ederek destek verdi.

Medi Bastoni, Jakarta'ya 17 Ağustos'ta varmayı planlamış ancak sağlık sorunları nedeniyle birkaç gün istirahat etmek zorunda kalmıştı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 16:46
  1. Cumhurbaşkanı Joko Widodo
  2. Endonezya
  3. geri geri yürüdü
  4. Medi Baston
  5. Orman

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