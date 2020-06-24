Endonezya'dan ASEAN ülkelerine İsrail'in "ilhak planını" reddetme çağrısı

CAKARTA (AA) - Endonezya, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğini (ASEAN) İsrail'in Filistin topraklarına yönelik ilhak planını reddetmeye çağırdı.



Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, video konferans sistemiyle katıldığı ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, ASEAN üyesi ülkelere, Filistin haklarını toplu olarak destekleme ve İsrail'in ilhak planını reddetme çağrısında bulundu.



İsrail'in planının, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletlerin (BM) çeşitli kararlarına da aykırı olduğunu ifade eden Marsudi, bu durumun, iki devletli çözümü zayıflatabileceğini, diplomasi ve barış çabalarını da olumsuz etkileyebileceğini bildirdi.



Marsudi, 10 Haziran'da da 30 ülkedeki mevkidaşına, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerini tek taraflı ilhak planını reddetme çağrısı içeren bir mektup göndermişti.



Toplantıda Çin'in, Güney Çin Denizi'nin büyük kısmında hak iddia ettiği "dokuz kesik çizgili" haritasının da reddedilmesini isteyen Marsudi, bunun, ASEAN dayanışması göstermek adına önemli olduğunu dile getirdi.



Marsudi, birlik üyelerine, Arakanlı Müslüman sığınmacıların güvenliği konusunda da destek çağrısı yaptı.