Endonezya'da yolcu gemisinde yangın çıktı

CAKARTA (AA) - Endonezya’nın Cava Adası’nda Masalembu açıklarında yolcu gemisinde çıkan yangında 23 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Doğu Cava eyaletine bağlı Surabaya kentinden Borneo Adası’ndaki Kalimantan bölgesine gitmek üzere yola çıkan arabalı yolcu gemisi KM Santika'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İçinde mürettebat dahil 162 kişinin olduğu belirtilen gemiden şu ana kadar 139 kişinin tahliye edildiğini açıklayan yetkililer, kayıp 23 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.





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