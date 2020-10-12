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Aktüel Endonezya'da yasalaşan "tartışmalı" istihdam paketi yine protesto edildi
Aktüel

Endonezya'da yasalaşan "tartışmalı" istihdam paketi yine protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-12 17:47:05 -
Endonezya'da yasalaşan "tartışmalı" istihdam paketi yine protesto edildi

CAKARTA (AA) - Endonezya'da geçen haftaki protestoların ardından yasalaşan ''tartışmalı'' istihdam paketinin iptali talebiyle tekrar gösteri düzenlendi.

Medan, Bandung, Jambi ve başkent Cakarta gibi kentlerde toplanan göstericiler, ''çalışanların hak ve güvencelerinin yok sayıldığı'' gerekçesiyle istihdam paketindeki yeni düzenlemeleri protesto etti.

Cakarta’da Başkanlık Sarayı önünde toplanan yaklaşık 1000 kişilik grup, işçi haklarının yanı sıra çevre koruma haklarını zayıflatan maddeleri de içerdiği öne sürülen çok amaçlı yeni düzenlemelerin değiştirilmesini istedi.

Jambi'deki valilik binası önünde yapılan gösteride, aralarında öğrencilerin de olduğu bazı eylemciler ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Ulusal Emniyet Sözcüsü Argo Yuwono, yaptığı açıklamada, geçen hafta salıdan perşembeye kadar süren gösterilerde gözaltına alınan 5 bin 918 kişiden sadece 98’inin halen gözaltında olduğunu ifade etti.

Öte yandan tartışmalı düzenlemeleri savunan Devlet Başkanı Joko Widodo, dezenformasyonla kışkırtılan eylemcilere, "şiddet içerikli gösteriler yerine haklarını hukuki yolla aramaları" çağrısı yaptı.

İşçi sendikaları, yeni istihdam düzenlemesinin asgari ücret, çalışma saati, izin, sözleşme yenilenmesi, kıdem tazminatı ve sosyal güvenlik gibi çeşitli haklarını baltaladığını belirtiyor.

Hükümet ise Eylül 2019'dan bu yana tartışma konusu olan ve doğal kaynakların yönetim değişikliklerinin de yer aldığı çok amaçlı yeni düzenlemelerin yabancı yatırımı teşvik edeceği, istihdamı artıracağı ve ekonomiyi canlandıracağını savunuyor.

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