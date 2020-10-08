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Aktüel Endonezya’da yasalaşan istihdam paketi karşıtı gösteriler 3. gününde sürüyor
Aktüel

Endonezya’da yasalaşan istihdam paketi karşıtı gösteriler 3. gününde sürüyor

Başkent Cakarta’daki gösterilerde şimdiye kadar 400 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 13:00:27 -
Endonezya’da yasalaşan istihdam paketi karşıtı gösteriler 3. gününde sürüyor

CAKARTA (AA) - Endonezya’da yasalaşan ''tartışmalı'' istihdam paketinin iptal edilmesi amacıyla salı günü düzenlenen gösteriler sürüyor.

Ülkede Medan, Yogyakarta, Bandung, Makassar, Ambon ve başkent Cakarta gibi çeşitli kentlerde bir araya gelen işçi ve öğrenciler, "çalışanların hak ve güvencelerinin yok sayıldığı" gerekçesiyle yasalaşan istihdam düzenlemelerine karşı gösteri düzenledi.

Bazı kentlerde özellikle bölgesel meclis binası yakınlarında gösteri yapılırken güvenlik güçleri, taşkınlık çıkaran ve yolu kapatan eylemcilere karşı biber gazı ve tazyikli suyla karşılık veriyor.

Cakarta’nın çeşitli noktalarında düzenlenen küçük çaplı gösterilerde de zaman zaman arbede yaşanırken, güvenlik güçleri merkezi noktalarda büyük çaplı eylemlerin oluşmasına engel oluyor.

Bu arada Cakarta Emniyeti Sözcüsü Yusri Yunus, yaptığı açıklamada, başkentte dünden bu yana yaklaşık 400 göstericinin gözaltına alındığını belirtti.

- İşçi sendikaları, paketin yeniden düzenlemesini talep ediyor

Yeni düzenlemelerle asgari ücret, çalışma saati, kıdem tazminatı ve sosyal güvenliğin yanı sıra ağır iş endüstrisindeki yabancı işçi kotasının kaldırılması gibi çeşitli haklarının kısıtlandığını belirten işçi sendikaları, hükümet ve meclisin pazartesi onayladığı istihdam paketini yeniden düzenlemesini talep ediyor.

Hükümet ise Eylül 2019'dan bu yana tartışma konusu olan ve doğal kaynakların yönetimi değişikliklerinin de yer aldığı çok amaçlı yeni düzenlemelerin yabancı yatırımı teşvik edeceği, istihdamı artıracağı ve ekonomiyi canlandıracağını savunuyor.

Ülke genelinde devam eden eylemlerin bugün sona ermesi bekleniyor.

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