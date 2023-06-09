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Dünya Endonezya’da yanardağ patladı
Dünya

Endonezya’da yanardağ patladı

Yeniakit Publisher
2023-06-09 17:11:00 -

Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı'nın meydana gelen patlamaların ardından 3 bin metre yüksekliğe kül ve duman püskürtmeye başladığı belirtildi.

Endonezya'nın Anak Krakatoa Adası'nda yer alan Anak Krakatau Yanardağı'nda yaklaşık 1 saat içinde iki kez patlama meydana geldi. Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG) tarafından yapılan açıklamada, yanardağın 3 bin metre yüksekliğe kül ve duman püskürttüğü ifade edildi. Yanardağda meydana gelen patlamaların ardından alarm seviyesi 2’ye yükseltilirken yerleşim bölgelerine henüz tahliye emri verilmedi. PVMBG, turistlere ve bölge sakinlerine yanardağ çevresine yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Yaklaşık 157 metre yüksekliğindeki Anak Krakatau Yanardağı’nda Mart ayından bu yana en az 10 kez patlama meydana geldi.

Anak Krakatau Yanardağı’nda Aralık 2018'de meydana gelen patlama sonrası yaşanan tsunami nedeniyle en az 430 kişi hayatını kaybetmişti.

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