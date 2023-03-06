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Dünya Endonezya'da toprak kayması felaketi: 11 ölü, 50 kayıp
Dünya

Endonezya'da toprak kayması felaketi: 11 ölü, 50 kayıp

Endonezya'nın Natuna Adaları'nda şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kayması felaketinde 11 kişi hayatını kaybetti, en az 50 kişi kayboldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 16:58:00 - 2023-03-06 16:59:29

Endonezya'nın Natuna Adaları'nda şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kayması felaketinde 11 kişi hayatını kaybetti, en az 50 kişi kayboldu.

Endonezya'nın Natuna Adaları'nda etkili olan sağanak yağışlarından ardından toprak kayması meydana geldi. Ulusal Afet Azaltma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, toprak kayması felaketinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, en az 50 kişinin de kaybolduğu aktarıldı.

Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede can kaybının artabileceğinden de endişe duyuluyor.


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