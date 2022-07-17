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Dünya Endonezya'da sivillere silahlı saldırı: 10 ölü, 2 yaralı
Dünya

Endonezya'da sivillere silahlı saldırı: 10 ölü, 2 yaralı

Endonezya'nın Papua eyaletinde ayrılıkçı militanların silahlı saldırısı sonucu 10 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 08:56:00 -
Endonezya'da sivillere silahlı saldırı: 10 ölü, 2 yaralı

Endonezya'nın doğusundaki Papua bölgesine bağlı Nduga'da silahlı ayrılıkçılar tarafından saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırıda 10 sivilin öldürüldüğü, 2 sivilin de yaralandığı aktarıldı. Papua Polis Sözcüsü Ahmed Mustafa Kamal, Endonezya hükümetinin "silahlı bir suç örgütü" olarak adlandırdığı grubun 4 noktada ayrı ayrı saldırılar düzenlediğini söyledi. Kamal, saldırılardan birinde sivilleri taşıyan kamyona pusu kurulduğunu aktardı.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatılırken, saldırının nedeni henüz bilinmiyor. Papua'da ayrılıkçı silahlı gruplar tarafından bağımsızlık faaliyetleri yürütüldüğü biliniyor.

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