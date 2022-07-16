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Dünya Endonezya'da silahlı saldırı: 10 ölü, 2 yaralı
Dünya

Endonezya'da silahlı saldırı: 10 ölü, 2 yaralı

Endonezya'nın Papua eyaletinde ayrılıkçı militan olduklarından şüphelenilen silahlı kişilerin saldırısı sonucu 10 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 17:54:00 - 2022-07-16 18:00:16
Endonezya'da silahlı saldırı: 10 ölü, 2 yaralı

Polis yetkilileri, Batı Papua Kurtuluş Ordusu'na mensup militanlar tarafından gerçekleştirildiğine inandıkları saldırıda, 10 tüccarın hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

Papua polisi sözcüsü Ahmad Musthofa Kamal, yaklaşık 20 silahlı kişinin saldırı düzenlediğini söyledi.

Kamal, 7 kişinin olay yerinde, 3 kişinin de yakındaki bir klinikte yaşamını yitirdiğini aktardı.

Polis ve ordunun saldırganları aradığı bildirildi.

Endonezya topraklarına katıldığı 1963'e kadar Hollanda kontrolündeki Papua bölgesinde ayrılıkçı silahlı gruplar tarafından bağımsızlık yanlısı faaliyetler yürütülüyor.

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