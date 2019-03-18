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Endonezya'da sel felaketi çok sayıda can aldı

Endonezya'da meydana gelen sel ve heyelanlarda 84 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 12 bin kişi selden olumsuz etkilendi.

18 Mart 2019 Pazartesi 17:10
Endonezya'da sel felaketi çok sayıda can aldı

Endonezya'da şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda 84 kişi yaşamını yitirdi.Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Papua eyaletinin başkenti Jayapura'da şiddetli yağışların yol açtığı selde, hayatını kaybedenlerin sayısının 70'den 79'a yükseldiğini açıkladı.

Bölgedeki afette 74 kişinin yaralandığı ve 43 kişinin halen kayıp olduğu bilgisini paylaşan Nugroho, yaklaşık 12 bin kişinin selden olumsuz etkilendiğini söyledi.

Yogyakarta kentinde meydana gelen sel ve heyelanda ise en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve bir kişinin kayıp olduğu açıklandı.

Afet bölgelerinde, kayıpları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Aşırı yağışlar felaketi getiriyor

Güney Sulawesi eyaletinde, ocak ayında şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda 68 kişi ölmüştü. Muson yağmurlarının etkisinde olan ve tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskını ve heyelan meydana geliyor.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 17:10
  1. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho
  2. Papua eyaletinin başkenti Jayapura

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