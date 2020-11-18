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Aktüel Endonezya'da heyelan: 5 ölü
Aktüel

Endonezya'da heyelan: 5 ölü

Yeniakit Publisher
2020-11-18 06:28:47 -
Endonezya'da heyelan: 5 ölü

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde meydana gelen heyelanda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal Afet Ajansı Yönetiminin (BNPB) açıklamasına göre, eyaletin Banyumas bölgesinde dün aralıksız devam eden şiddetli yağışlar heyelana neden oldu.

Heyelanda 4 evin toprak altında kalması sonucu 5 kişinin öldüğünü açıklayan yetkililer, bölge halkının kendi imkanları ve iş makinelerinin desteğiyle temizlik çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Tropikal iklime sahip Endonezya'da şiddetli yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

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