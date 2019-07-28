Endonezya'da deprem! Endonezya'daki Sumba Adası'nda 4,4 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletine bağlı Sumba Adası'nda 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ulusal Afet Ajansından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 07.24'te ada genelinde 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. 10 kilometre derinlikteki depremin merkez üssü, adanın 187 kilometre güneybatısı olarak belirlendi. Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

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