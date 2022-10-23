Endonezya’da akut böbrek hasarından kaynaklı çocuk ölümleri 133’e yükseldi

Al Jazeera’nin haberine göre, Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, yaptığı açıklamada, bu yıl başından itibaren bazı tıbbi şuruplardaki zararlı maddelere bağlı akut böbrek hasarından ölen çocukların sayısının daha önce bildirilen 99’dan 133’e yükseldiğini söyledi. Sadikin, 22 ilde 133’ü ölümle sonuçlanan 241 akut böbrek hasarı vakası belirlediklerini ve hastaların çoğunun beş yaşın altındaki çocuklar olduğunu kaydetti.

Hayatını kaybeden 11 çocuktan 7’sinde etilen glikol, dietilen glikol ve etilen glikol butil eter maddelerine rastlandığını belirten Sadikin, çocuklarda can kayıplarına neden olan akut böbrek hasarının, tıbbi şurupların içindeki söz konusu maddelerden kaynaklandığını doğruladı.

Endonezya Gıda ve İlaç İzleme Ajansı, aşırı düzeyde etilen glikol içeren yerli beş ürünün isimlerini açıkladı ve üreticilere söz konusu ilaçları derhal piyasadan çekmelerini ve kalan tüm ilaçları da imha etmeleri talimatını verdi.