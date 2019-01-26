Endonezya'da 6,6 şiddetinde deprem Endonezya'nın Maluku eyaletinde 6,6 şiddetinde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Aru Adalarının 112 kilometre kuzeybatısında olan depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı. Ölü ve yaralı yok Depremde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi. Batı Sumba bölgesinde de çarşamba günü, 6,2 ve 6,7 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

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