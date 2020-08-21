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Dünya Endonezya güne 6,9 şiddetinde depremle uyandı
Dünya

Endonezya güne 6,9 şiddetinde depremle uyandı

Endonezya'da 6,9 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremde şu ana kadar can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 09:15:00 -
Endonezya güne 6,9 şiddetinde depremle uyandı

Güneydoğu Asya'da bulunan Endonezya'da 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Konuyla ilgili Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu'ndan açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre; depremin merkez üssü Doğu Nusa Tenggara eyaletine bağlı Doğu Flores bölgesinde yer alan Larantuka ilçesi.

6,9 şiddetindeki depremin Larantuka'nın 171 kilometre kuzeydoğu açıklarında kaydedildiği belirtildi.

Can ve mal kaybına ilişkin bilgi verilmedi

Deprem sonrası tsunami alarmı verilmezken, şimdiye kadar can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'nın Bengkulu eyaletinde de geçtiğimiz çarşamba günü 6 dakika arayla 6,9 ve 6,8 şiddetinde iki deprem olmuştu.

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