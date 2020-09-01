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Aktüel Endonezya Çin'in Kovid-19 aşısını yeni yılda kullanmaya başlayacak
Aktüel

Endonezya Çin'in Kovid-19 aşısını yeni yılda kullanmaya başlayacak

Ülkedeki vaka sayısının yıl sonuna kadar 500 bine ulaşması öngörülüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-01 09:25:14 -
Endonezya Çin'in Kovid-19 aşısını yeni yılda kullanmaya başlayacak

CAKARTA (AA) - Endonezya, Çinli şirketlerin geliştirdiği potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını ocak ayında kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Devlet Başkanı Joko Widodo, yaptığı açıklamada, tedarikine ilişkin anlaşma yaptıkları Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) alacakları potansiyel Kovid-19 aşısını ocak ayında kullanmaya başlayacaklarını belirtti.

Ülkede 170 milyon kişinin aşılanmasının planlandığını söyleyen Widodo, herkesin iki kez aşılanacak olması nedeniyle toplam aşı ihtiyaçlarının 340 milyon doz olduğunu kaydetti.

Widodo, devlete ait ilaç şirketi Bio Farma’nın üzerinde çalıştığı Kovid-19 aşısının ise 2021 yılı ortalarında üretime hazır olmasını beklediklerini ifade etti.

Normalleşme sürecinde kısıtlamaların kaldırılmasıyla vakaların giderek arttığına dikkat çeken uzmanlar, yıl sonuna kadar ülkedeki toplam vaka sayısını 500 bine ulaşmasını öngördüklerini belirtiyor.

Endonezya’nın yaklaşık 2 bin gönüllüyle Çinli ilaç şirketi Sinovoc Biotech’in "CoronaVac" adıyla geliştirdiği Kovid-19 aşı adayına ilişkin üçüncü aşama klinik çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan bir başka Çinli şirket Sinopharm da, Vuhan Viroloji Enstitüsü ve Vuhan Biyoloji Ürünleri Enstitüsü iş birliğinde geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının 3. aşama klinik denemenin çalışmalarına temmuzda BAE’nin başkenti Abu Dabi'de başlamıştı.

Toplam vaka sayısının 174 bin 796’ya ulaştığı Endonezya’da bugüne kadar 7 bin 417 kişi hayatını kaybetti, 125 bin 959 kişi iyileşti.

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