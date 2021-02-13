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Sağlık Endişelendiren gerçeği açıkladılar: Ciddi tehlike alarmı
Sağlık

Endişelendiren gerçeği açıkladılar: Ciddi tehlike alarmı

İran Sağlık Bakanı mutasyonlu virüsün neredeyse tüm ülkeye yayıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 21:16:00 - 2021-02-13 21:17:21
Endişelendiren gerçeği açıkladılar: Ciddi tehlike alarmı

İran Sağlık Bakanı mutasyonlu virüsün neredeyse tüm ülkeye yayıldığını duyurdu.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyonlu varyantının hemen hemen ülkenin tamamına yayıldığını belirterek vatandaşları tedbirlere sıkı sıkıya uymaya davet etti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, sağlık bilimleri üniversitelerinin rektörleriyle çevrim içi düzenlenen toplantıya katılan Nemeki, salgının ülkedeki durumu hakkında değerlendirmeler yaptı.

Kovid-19'la mücadelede kendilerini zor günlerin beklediğini söyleyen Nemeki, başkent Tahran'da 71 yaşındaki bir kadının, Kazvin eyaletine bağlı Aybek ilçesinde de 48 yaşındaki bir erkeğin mutasyonlu virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Nemeki, "Yaşanan olaylar, mutasyonlu virüsün neredeyse tüm ülkeye yayıldığını kanıtladı. Bu virüsün her şehirde, köyde ve ailede ortaya çıkabileceğini düşünmek zorundayız. Bu durum, ciddi tehlike alarmlarından biridir." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı, Kovid-19'la mücadelede halka alınan önlemlere sıkı sıkıya riayet etme çağrısı yaptı.

İran'da Kovid-19'un mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türünün ilk kez 5 Ocak'ta görüldüğü açıklanmıştı.

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