Ender Saraç'tan patates diyeti: Patates suyuyla zayıflayabilirsiniz! Patates suyunun faydaları

7 gün boyunca uygulanan patates diyeti ile 1 haftada 5 kilo birden verebilirsiniz. Sağlıklı ve doğal beslenme listeleri ile forma girmenin yolları doğru tercih edilebilecek diyet listeleri ile sağlanabilir. Garanti kilo verdiren patates diyeti! Ender Saraç'ın patates diyeti listesi nasıl uygulanır? Patates yiyerek kilo vermenin yolları nelerdir? İşte Saraç'tan hızlı zayıflatan Patates diyeti listesi...

Ender saraç'ın patates diyeti nasıl yapılır?

İlk 3 gün: Sabah 2 orta boy, öğlen 2 orta boy ve akşam 3 orta boy haşlanmış patates tüketilir.

4. gün: Sabah 1 elma ve 2 mandalina, öğlen 2 orta boy patates, akşam 2 adet ızgara ya da haşlanmış tavuk but ızgara, 1 tatlı kaşığı sıvı yağ kullanılarak hazırlanan yeşil salata tüketilir.

5. gün: Sabah 1 elma ve 2 mandalina, öğlen 1 elma ve 2 mandalina, akşam 2 porsiyon ızgara balık veya bonfile et ile karışık salata (1 tatlı kaşığı sıvı yağ) tüketilir.

6. gün: Sabah 1 elma ve 2 mandalina, öğlen 1 elma ve 2 mandalina, akşam 2 porsiyon ızgara balık veya bonfile et ile karışık salata (1 tatlı kaşığı sıvı yağ) tüketilir.

7. gün: Sabah 1 elma ve 2 mandalina, öğlen 1 tatlı kaşığı sıvı yağ kullanılarak hazırlanan patates salatası, akşam tavada yağsız 3 yumurta ve yeşil salata tüketilir. Metabolizma hızını arttıran bu diyet ile bir haftada 5 kilo vermek mümkün olabilir. Tek tip bir beslenme şekli uygulanacağı için diyetisyenler tavsiye etmez.

Patates suyunun faydaları

Hazmı kolaylaştırır

Patates suyu kabızlık, mide yanması, şişkinlik gibi sindirim sistemi problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Bu problemlerin meydana gelmesine engel olur.

İltihapları kurutarak eklemlerdeki ağrıyı azaltır. Özellikle bel ve sırt eklemlerindeki ağrıların giderilmesinde oldukça etkilidir.

Asitli içeceklerin tüketilmesi dolayısıyla ortaya çıkan reflü probleminin çözümü için de çiğ patates suyundan faydalanılması mümkündür.

Bağırsak hareketlerini düzenleyerek ishali de kestiği söylenebilir.

Vücudu toksinlerden arındırır. İçeriğinde bulunan antioksidanlar sayesinde karaciğerdeki safranın temizlenmesine yardımcı olur.

Bunun yanı sıra kalınbağırsak ve böbreklerde bulunan atıkların dışarı atımını da kolaylaştırır. Tüm bunlara ilaveten idrar yolunda ve böbreklerde taş oluşumunu önler.

Yüksek tansiyonu düzene sokar. Yüksek miktarda potasyum içeren çiğ patates suyu, bu içeriği sayesinde yüksek tansiyon problemine iyi gelir.

Değerlerin normal aralığa dönmesini sağlar, bu sayede olası kalp hastalıklarının riskini azaltır.

Gut hastalığını önler. Her gün düzenli olarak 2 bardak kadar içilen çiğ patates suyu, eklemlerde birikmiş olan ürik asidin kristallerinden vücudu arındırır.

DİKKAT!

Herhangi bir rahatsızlığı olanlar ya da kronik hastalığı bulunanlar mutlaka doktoruna danışmalıdır.