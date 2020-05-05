Endeksler yükseliyor, imalat sektörü derinden etkilendi

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, TÜİK tarafından açıklanan üretici ve tüketici endeksleri ile Merkez Bankası tarafından bildirilen kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi.

Ekonominin önemli göstergeleri kabul edilen fiyat endeksleri konusunda açıklamalarda bulunan ESO Başkanı Kesikbaş, “TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,28, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,54, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 10,87 artış gösterdi” dedi.

Bu artışın Tüketici Fiyat Endeksine de yansıdığını kaydeden Kesikbaş, 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,16, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,94 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,66 artış gerçekleştiğine vurgu yaptı.

"Hazırlıklı olmalıyız"

İmalat sanayinde kapasite kullanım oranlarının sanayinin durumunu ortaya koymada önemli bir gösterge olduğuna değinen Kesikbaş, Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere ilişkin olarak bir gerileme olduğunu işaret etti. 2020 yılı Nisan ayında, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranın bir önceki aya göre 13,7 puan azalarak yüzde 61,6 seviyesine gerilediğini söyleyen Kesikbaş, “Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 14,3 puan azalarak yüzde 61,9 seviyesine düştü. İmalat sanayinde faaliyet gösteren iş yerlerinin referans dönemdeki mevcut fiziki kapasitelerine göre fiilen gerçekleşen kapasite kullanımını gösteren bu istatistik, Covid-19 sürecinde üretim sektöründe yaşanan sıkıntıların Nisan ayına yansıması olarak değerlendirilebilir. Salgının Mayıs ve devam eden aylarda etkisini sürdürmesi halinde üreticileri daha zorlu bir sürecin beklediğini söyleyebiliriz. Açıklanan teşvik ve tedbirlerin tehlikenin tamamen ortadan kalkana kadar devam etmesi gerekmekte” diye konuştu.

"Üreterek atlatacağız"

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve dünya ticaretini tehdit eden salgının bahsi geçen rakamlara da ciddi şekilde yansıdığına vurgu yapan ESO Başkanı Kesikbaş, “Ancak gün umutsuzluğa kapılmadan üretmeye devam etme günüdür. Krizlerde yaşanan kayıpları telafi edecek gücümüz üretimde saklıdır. Bu sıkıntılı günleri de birlik ve beraberlik içerisinde ama en önemlisi üreterek atlatacağız” diye konuştu.