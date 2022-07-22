Enayiler olmasa akıllılar nasıl para kazanır! Bu nasıl bir saçmalık yahu

TikTok kullanıcısı bir adam, hayranı olduğu TikTok fenomeni bir kıza canlı yayınında hediye şovu yapmıştı. Hediye attıkça kendisine şarkı söyleyen fenomenin karşısında mest olan adamın videosu, sosyal medyada viral olmuştu. Mevlüt Tezel, "Videoyu izlerken aklıma ilk 'Enayiler olmasa akıllılar nasıl para kazanır?' sorusu geldi" deyip, sosyal medyanın nasıl bir bataklık haline geldiğine dikkat çekti. Tezel, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"TikTok kullanıcısı bir adam, hayranı olduğu TikTok fenomeni bir kıza canlı yayınında hediye şovu yaptı. Hediye attıkça kendisine şarkı söyleyen fenomenin karşısında mest olan adamın videosu, sosyal medyada viral oldu.

Videoyu izlerken aklıma ilk "Enayiler olmasa akıllılar nasıl para kazanır?" sorusu geldi. Ayda 200-300 bin TL kazandığını söyleyen TikTok fenomenleri yalan konuşmuyor.

Sanki parasını pavyonda ezer gibi TikTok'ta harcayan adamlar sayesinde o paralar kazanılıyor!

Adama empati kurmayı denersek eğer belki de normal hayatında bir kadından iltifatlar, güzel sözler duymuyor olabilir! Parasını sanal hediyelere yatırarak TikTok yayınında öpücük alıyor, şarkı söylettiriyor ve mutlu oluyor.

Aslında bu vaka Sigmund Freud'un psikoseksüel gelişim kuramına kadar incelenmeyi hak ediyor."