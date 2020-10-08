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Ekonomi En zengin 50 kişinin serveti 165 milyon kişininkine eşit
Ekonomi

En zengin 50 kişinin serveti 165 milyon kişininkine eşit

Amerika'da en zengin 50 kişinin toplam servetinin, ABD nüfusunun neredeyse yarısına denk gelen 165 milyon kişinin mal varlığına eşit olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 23:35:00 -
En zengin 50 kişinin serveti 165 milyon kişininkine eşit

ABD Merkez Bankası verilerine göre, 2020'nin ilk yarısında ülkedeki zenginlik dağılımının büyük bir eşitsizlik gösterdiği belirlendi.

Amerikan vatandaşlarının en zengin yüzde 1'lik kesiminin toplam mal varlığının 34,2 trilyon dolar, yüzde 50'lik en yoksul kesimin ise toplam mal varlığının 2,08 trilyon dolar olduğu açıklandı.

ABD'deki en zengin 50 kişinin toplam servetinin ülkenin yarısı olan 165 milyon kişininkine denk geldiği belirtilen haberde, 50 zenginin 2020 başından bu yana servetini 339 milyar dolar artırdığı belirtildi.

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