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Dünya

En yetkili isimden korkutan uyarı: Koronavirüs tamamen yok edilemeyebilir

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, koronavirüs salgınına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 04:03:00 -
En yetkili isimden korkutan uyarı: Koronavirüs tamamen yok edilemeyebilir

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına ilişkin ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci'den yeni açıklamalar geldi. Fauci, koronavirüsün asla yok edilemeyeceğini ancak kurallara uyulması neticesinde sadece kontrol altına alınabileceğini öne sürdü.

Koronavirüs salgınına karşı maske ve sosyal mesafenin önemini bir kez daha hatırlatan Fauci, "Gelecek mevsime kadar bir aşımız olursa, salgın olmayacak. Dünyayı hareketsizleştirmeyecek, ekonomiyi yok etmeyecek." dedi.

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