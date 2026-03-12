  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çin Savunma Bakanlığı uyardı! "Yapay zeka insan denetiminde olmalı" Bakan Gürlek duyurdu: Rojin’in babası hakkında soruşturma başlatıldı Siyonistler saldırı dalgası başlattı! Tahran'da şiddetli patlamalar meydana geldi Trump: Gemiyi neden vurdunuz? Katil generalden insanlık dışı cevap Dünya ekonomileri diken üstünde! Trump'tan petrol açıklaması İran savaşının faturası ağırlaşıyor: 6 günde 11,3 milyar dolar! 2 petrol tankeri hedef alındı! BMGK, Rusya'nın Orta Doğu'daki "can kayıpları"na ilişkin tasarısını reddetti ABD'nin büyük hatası: İran'daki okul katliamının sorumlusu ABD! Trump'tan Sanchez'e ticaret resti: "İspanya ile tüm bağları kesebiliriz"
Otomotiv En Yakıt'tan "Bayram Enerjisi"
Otomotiv

En Yakıt'tan "Bayram Enerjisi"

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
En Yakıt'tan "Bayram Enerjisi"

Elektrikli araç kullanıcılarının bayram dönemindeki uzun yolculuklarını daha avantajlı şekilde planlayabilmeleri için En Yakıt iki farklı enerji paketi hazırladı. Mobil uygulama üzerinden satışa sunulan “Bayram Enerjisi” paketleri, satın alınan enerjiye ek hediye kilovatsaat imkânı sunarak kullanıcılara maliyet avantajı sağlayacak.

Türkiye'nin ilk elektrikli şarj işletmecisi lisansına sahip En Yakıt, bayram döneminde artan seyahat talebine yönelik elektrikli araç kullanıcıları için özel enerji paketleri hazırladı.

Mobil uygulamadaki EnWin sekmesi üzerinden erişilebilecek Bayram Enerjisi-1 ve Bayram Enerjisi-2 paketleri, 13-22 Mart tarihlerinde satışta olacak.

 

Bayram Enerjisi-1 paketinde 425 kilovatsaat enerji satın alan kullanıcılara 75 kilovatsaat hediye sunulacak. Paketin fiyatı 6 bin 300 lira olarak belirlendi. Bayram Enerjisi-2 paketinde ise 800 kilovatsaat enerji satın alan kullanıcılara 200 kilovatsaat hediye enerji verilecek. Bu paketin fiyatı ise 11 bin 900 lira olacak.

 

Bu paketler sayesinde kullanıcılar bayram yolculuklarını planlarken enerji ihtiyaçlarını daha avantajlı birim fiyatlarla karşılayabilecek. Ayrıca En Club statü programında üyelik seviyeleri, satın alınan paketlerdeki enerji kullanımlarına göre otomatik olarak da güncellenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, En Yakıt Genel Müdürü Tayfun Şenses, kampanyaya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti: "Bayram dönemleri, elektrikli araç kullanıcılarının uzun yolculuklara çıktığı özel zamanlar. Biz de kullanıcılarımızın sevdiklerine güvenle ve rahatça ulaşabilmeleri için enerji ihtiyaçlarını daha avantajlı şekilde karşılayabilecekleri paketler hazırladık. En Yakıt olarak hem planlı enerji kullanımını desteklemeye hem de kullanıcılarımıza bütçe dostu çözümler sunmaya devam edeceğiz."

"ER" takısıyla Dacia ailesinin yeni gücü: STRIKER! SUV dünyasında "Tam İsabet" zamanı!
“ER” takısıyla Dacia ailesinin yeni gücü: STRIKER! SUV dünyasında “Tam İsabet” zamanı!

Otomotiv

“ER” takısıyla Dacia ailesinin yeni gücü: STRIKER! SUV dünyasında “Tam İsabet” zamanı!

Borusan Ventures'tan yapay zekâ hamlesi! 11,5 milyon dolarlık güven!
Borusan Ventures'tan yapay zekâ hamlesi! 11,5 milyon dolarlık güven!

Ekonomi

Borusan Ventures'tan yapay zekâ hamlesi! 11,5 milyon dolarlık güven!

Elektrikli araçlar için her yerde hızlı şarj! Driventure’dan yeni yatırım
Elektrikli araçlar için her yerde hızlı şarj! Driventure’dan yeni yatırım

Otomotiv

Elektrikli araçlar için her yerde hızlı şarj! Driventure’dan yeni yatırım

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23