En Yakıt'tan "Bayram Enerjisi"

Türkiye'nin ilk elektrikli şarj işletmecisi lisansına sahip En Yakıt, bayram döneminde artan seyahat talebine yönelik elektrikli araç kullanıcıları için özel enerji paketleri hazırladı.

Mobil uygulamadaki EnWin sekmesi üzerinden erişilebilecek Bayram Enerjisi-1 ve Bayram Enerjisi-2 paketleri, 13-22 Mart tarihlerinde satışta olacak.

Bayram Enerjisi-1 paketinde 425 kilovatsaat enerji satın alan kullanıcılara 75 kilovatsaat hediye sunulacak. Paketin fiyatı 6 bin 300 lira olarak belirlendi. Bayram Enerjisi-2 paketinde ise 800 kilovatsaat enerji satın alan kullanıcılara 200 kilovatsaat hediye enerji verilecek. Bu paketin fiyatı ise 11 bin 900 lira olacak.

Bu paketler sayesinde kullanıcılar bayram yolculuklarını planlarken enerji ihtiyaçlarını daha avantajlı birim fiyatlarla karşılayabilecek. Ayrıca En Club statü programında üyelik seviyeleri, satın alınan paketlerdeki enerji kullanımlarına göre otomatik olarak da güncellenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, En Yakıt Genel Müdürü Tayfun Şenses, kampanyaya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti: "Bayram dönemleri, elektrikli araç kullanıcılarının uzun yolculuklara çıktığı özel zamanlar. Biz de kullanıcılarımızın sevdiklerine güvenle ve rahatça ulaşabilmeleri için enerji ihtiyaçlarını daha avantajlı şekilde karşılayabilecekleri paketler hazırladık. En Yakıt olarak hem planlı enerji kullanımını desteklemeye hem de kullanıcılarımıza bütçe dostu çözümler sunmaya devam edeceğiz."