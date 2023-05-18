‘En yakın seçimde…’ Muhalif depremzede ahlaksızlara ayarı verdi

Deprem bölgesinden ağırlıklı olarak Cumhur İttifakı ve Ak Parti'te oy çıkmasının ardından, muhalif cephede depremzedelere karşı akla ziyan açıklamalar geldi. Bir takım muhalif CHP seçmeni depremzedelere yapılan yardımları helal etmediğini ya da bir daha yardım yapmayacağını sosyal medyada iletti. CHP'li belediyeler otellere yerleştirilen depremzedeleri otellerden attı, dağıtılan çadırları topladı. Bir depremzede muhalif ise yapılan ahlaksızlığa cevap verdi. Muhalif depremzede 'CHP'de yöneticilik yaptım gençlik kollarından geldim. Ama onlar CHP'ye oy versin diye yardım etmedim ben. Benim kardeşlerim diye yardım ettim.' dedi.