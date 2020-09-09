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Siyaset En yakın arkadaşından uyarı yiyen Muharrem İnce’den ‘Parti mi kuruyorsun?’ sorusuna cevap
Siyaset

En yakın arkadaşından uyarı yiyen Muharrem İnce’den ‘Parti mi kuruyorsun?’ sorusuna cevap

CHP’den dışlanan Muharrem İnce'ye en yakın arkadaşı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan uyarı geldi. İnce, ‘Parti mi kuruyorsun?’ sorusuna da cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 16:45:00 -
En yakın arkadaşından uyarı yiyen Muharrem İnce’den ‘Parti mi kuruyorsun?’ sorusuna cevap

CHP’den dışlanan Muharrem İnce ‘Memleket Hareketi’ni başlattı. Muharrem İnce ilk ziyaretini Sivas’ta gerçekleştirerek, kendisini az sayıda karşılayan kalabalığa hitap etti.

Muharrem İnce’nin bu hareketine partililer de dahil olmak üzere her kesimden yorumlar gelirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yorumu merak ediliyordu. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’nin hareketini destekler nitelikte konuşmuştu.

Muharrem İnce'nin başlattığı Memleket Hareketi’ için bir yorum da Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan geldi.

CHP'li Tanju Özcan yakın arkadaşı Muharrem İnce’yi uyararak, bu süreçte bu hareketin doğru olmadığı savundu. Özcan, bu şekilde İnce’nin zarar vereceğini söyledi.

‘Parti mi kuruyorsun?’

Bolu Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği 'Cemiyet Sohbetleri' etkinliği kapsamında konuşan CHP’li Özcan, ‘bana herhangi davet gelmedi. Muharrem Bey benim çok yakın dostum, ağabeyim ama böyle bir hareketin bu süreçte partiye ve ülkeye bir katkı vereceğine inanmıyorum’ dedi.

İnce’ye ‘Parti mi kuruyorsun?’ diye soran Özcan, İnce’nin şuan öyle bir şey olmayacak dediğini aktardı.

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Yorumlar

Nihal

bu adamdan hiçbirşey olmaz amacı CHP içinde yükselmek hepsi bu kadar
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tüter

İlk günden beri söylüyorum Muharrem parti kurmaz kuramaz 2*2=4 hesap basit aslın da .
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