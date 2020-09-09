En yakın arkadaşından uyarı yiyen Muharrem İnce’den ‘Parti mi kuruyorsun?’ sorusuna cevap

CHP’den dışlanan Muharrem İnce ‘Memleket Hareketi’ni başlattı. Muharrem İnce ilk ziyaretini Sivas’ta gerçekleştirerek, kendisini az sayıda karşılayan kalabalığa hitap etti.

Muharrem İnce’nin bu hareketine partililer de dahil olmak üzere her kesimden yorumlar gelirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yorumu merak ediliyordu. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’nin hareketini destekler nitelikte konuşmuştu.

Muharrem İnce'nin başlattığı Memleket Hareketi’ için bir yorum da Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan geldi.

CHP'li Tanju Özcan yakın arkadaşı Muharrem İnce’yi uyararak, bu süreçte bu hareketin doğru olmadığı savundu. Özcan, bu şekilde İnce’nin zarar vereceğini söyledi.

‘Parti mi kuruyorsun?’

Bolu Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği 'Cemiyet Sohbetleri' etkinliği kapsamında konuşan CHP’li Özcan, ‘bana herhangi davet gelmedi. Muharrem Bey benim çok yakın dostum, ağabeyim ama böyle bir hareketin bu süreçte partiye ve ülkeye bir katkı vereceğine inanmıyorum’ dedi.

İnce’ye ‘Parti mi kuruyorsun?’ diye soran Özcan, İnce’nin şuan öyle bir şey olmayacak dediğini aktardı.