Tıbbın kurucusu ve büyük alim İbni Sina, Allah'ın ilim lutfettiği iki konuda kendisine sorulan sorulara cevap vermiştir.

Devasız dert

Bugünkü tıbbın kurucusu olan İbni Sina’ya (980-1037) bir gün şöyle bir soru sorulmuş:

-Her derdin bir devası vardır derler. Dünyada devası olmayan dert yok mudur?

O büyük âlim de şu cevabı vermiştir:

-Derdin devasızı, iyinin kötüye muhtaç olmasıdır.

En uygun yemek vakti

İbni Sina’ya bir gün sağlık bakımından en uygun yemek vakitlerinin hangileri olduğu sorulunca, büyük âlim şöyle cevap vermiştir:

-Zenginler acıktıkları, fakirlerde yiyecek buldukları vakit!