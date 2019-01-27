En uygun yemek vakti
Modern tıbbın kurucusu olarak gösterilen İbni Sina, kendisine en uygun yemek vaktinin ne zaman olduğu sorulunca "Zenginler acıktıkları, fakirlerde yiyecek buldukları vakit!" demiştir.27 Ocak 2019 Pazar 12:49
Tıbbın kurucusu ve büyük alim İbni Sina, Allah'ın ilim lutfettiği iki konuda kendisine sorulan sorulara cevap vermiştir.
Devasız dert
Bugünkü tıbbın kurucusu olan İbni Sina’ya (980-1037) bir gün şöyle bir soru sorulmuş:
-Her derdin bir devası vardır derler. Dünyada devası olmayan dert yok mudur?
O büyük âlim de şu cevabı vermiştir:
-Derdin devasızı, iyinin kötüye muhtaç olmasıdır.
En uygun yemek vakti
İbni Sina’ya bir gün sağlık bakımından en uygun yemek vakitlerinin hangileri olduğu sorulunca, büyük âlim şöyle cevap vermiştir:
-Zenginler acıktıkları, fakirlerde yiyecek buldukları vakit!
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