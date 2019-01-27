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En uygun yemek vakti

Modern tıbbın kurucusu olarak gösterilen İbni Sina, kendisine en uygun yemek vaktinin ne zaman olduğu sorulunca "Zenginler acıktıkları, fakirlerde yiyecek buldukları vakit!" demiştir.

27 Ocak 2019 Pazar 12:49
En uygun yemek vakti

Tıbbın kurucusu ve büyük alim İbni Sina, Allah'ın ilim lutfettiği iki konuda kendisine sorulan sorulara cevap vermiştir.

Devasız dert

Bugünkü tıbbın kurucusu olan İbni Sina’ya (980-1037) bir gün şöyle bir soru sorulmuş:

-Her derdin bir devası vardır derler. Dünyada devası olmayan dert yok mudur?

O büyük âlim de şu cevabı vermiştir:

-Derdin devasızı, iyinin kötüye muhtaç olmasıdır.

En uygun yemek vakti

İbni Sina’ya bir gün sağlık bakımından en uygun yemek vakitlerinin hangileri olduğu sorulunca, büyük âlim şöyle cevap vermiştir:

-Zenginler acıktıkları, fakirlerde yiyecek buldukları vakit!

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 12:49
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