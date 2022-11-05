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Dünya En ucuzu Türkiye'de! Ruslar kararını verdi
Dünya

En ucuzu Türkiye'de! Ruslar kararını verdi

Rus turistlerin Türkiye'ye olan ilgisi her geçen daha da büyüyor. Son olarak elde edilen verilere göre, Ruslar yılbaşı tatilini Türkiye'de geçirecek.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 10:19:00 -
En ucuzu Türkiye'de! Ruslar kararını verdi

Rusya'da fiyatlarda yüzde 70'e varan artışlara rağmen yıl başı turlarına talep geçtiğimiz yılın üstünde. Tez Tour verileri, bu yıl yıl başı tur talebinin yüzde 30 daha yüksek seyrettiğine işaret ediyor.

Inturist verilerine göre satışlarda ilk yüzde 27,5'lik payla Rusya içi turlara ait. İkinci sırada yüzde 26'yla Türkiye var. Bunu yüzde 12 ile 15 arasında değişen oranlarda Mısır, Abhazya ve Venezuela takip ediyor.

Anex Tour da yurt dışı satışlarda Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk sırada olduğunu açıkladı.

4 veya 5 yıldızlı bir otelde bir haftalık tatilin bedeli 165 ile 451 bin ruble arasında. En pahalı turlar Maldivler, en ucuz turlar ise Türkiye istikametinde.

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